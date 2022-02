CAC40 : dévisse avec les tensions croissantes en Ukraine

La bourse de Paris cède près de 2,7%, et retombe autour de 6.820 points, avec l'ensemble des valeurs du CAC en repli. L'indice parisien, tout comme Londres (-1,7%) et Francfort (-3,2%) est fortement affecté par la montée des tensions en Ukraine, les Etats-Unis ayant répété à l'envie ce week-end qu'une invasion russe était 'imminente', et appelant ses ressortissants à quitter le pays.



Après un week-end de tensions, les Occidentaux sont en effet sur le qui-vive. Une incursion russe en Ukraine aurait pour effet de déclencher des sanctions économiques contre Moscou. De telles mesures ne sont pas sans risque quand on sait que la Russie est l'un des premiers pourvoyeurs de gaz en Europe...



A ce risque géopolitique s'ajoute aussi d'autres incertitudes, notamment quant au rythme des prochaines hausses de la Réserve fédérale, qui maintiennent plus que jamais les investisseurs sur le qui-vive.



L'annonce d'une accélération plus vive que prévu de l'inflation aux Etats-Unis la semaine dernière a renforcé les pressions qui s'exercent sur la Fed en faveur d'un durcissement imminent de sa politique monétaire.



Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine annonce le mois prochain son premier relèvement de taux depuis le début de la crise sanitaire.



La question est désormais de savoir s'il s'agira d'une hausse limitée de 25 points de base ou d'une augmentation plus sévère de 50 points de base, que certains économistes commencent d'ores et déjà à intégrer.



Des bruits de couloir évoquent même la possibilité d'une hausse de taux en urgence, qui pourrait survenir avant la prochaine réunion du FOMC, prévue les 15 et 16 mars.



Dans ce contexte, les investisseurs scruteront avec attention, mercredi, les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui ne devraient pas manquer d'alimenter les discussions sur les conséquences de l'inflation.



Les intervenants de marché veulent savoir si le rythme soutenu de l'inflation affecte la consommation des ménages américains, ce qui augmenterait les chances que la Fed se décide à une action rapide.



Après un mois de décembre morose, les analystes s'attendent toutefois à un rebond des ventes de détail en janvier, sous l'effet des moindres contraintes d'approvisionnement qui s'exercent sur le secteur automobile.



En attendant, la tendance pourrait être influencée par l'évolution des rendements obligataires, qui restent soumis à une forte volatilité en ce début d'année.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se détend autour de 1,96% ce matin après avoir allègrement dépassé le seuil psychologique des 2% la semaine passée.



Si le rythme des publications ralentit, la saison des résultats va par ailleurs se poursuivre au cours des jours qui viennent avec les résultats de nombreux poids-lourds de la cote, avec les comptes de Cisco, Walmart, Nestlé, Airbus ou encore Hermès.



Dans l'actualité des sociétés françaises, l'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01%, a annoncé la reprise des opérations du terminal sud à compter du dimanche 27 mars. Celui-ci était fermé depuis près de deux ans, en raison de la situation exceptionnelle ayant affecté le transport aérien.



SES a annoncé lundi la création d'une co-entreprise avec le géant indien du numérique Jio Platforms prévoyant la distribution de services de haut débit par satellite à des tarifs 'abordables'.



Enfin, Eutelsat fait part du renouvellement de son contrat de capacités signé en 2019 avec Marlink, un spécialiste des communications par satellite pour la marine marchande et les navires de croisière.



