CAC40 : dopé par le luxe et bonne orientation des indices US

Le 22 juillet 2024

(CercleFinance.com) -Les acheteurs reprennent fermement la main en cette fin d'après-midi : la bourse de Paris démarre le terme boursier du mois d'août sur les chapeaux de roues avec un CAC40 qui flirte de nouveau avec les +1,4% (vers 7.640pts), tirée par le 'luxe' avec LVMH et Essilor (2,2 à 2,3% chacun) puis ST-Micro (+3%) au lendemain de l'annonce du retrait de Joe Biden à la course à un second mandat à la Maison Blanche.



Mais le CAC40 monte dans un vide sidéral en termes de volumes avec moins de 1,2MdsE échangé en 8 heures.

L'Euro-Stoxx50 flambe de +1,6% que Wall Street s'aligne sur les anticipations de la matinée avec +0,8% pour le S&P500, +0,3% sur le Dow Jones... et le Nasdaq se détache avec +1,2%.

Michael Brown, stratège chez Pepperstone, attend de cette nouvelle une volatilité plus élevée des actifs, 'la course à la Maison Blanche étant probablement beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était il y a un jour ou deux'.

Les T-Bonds US réagissent peu à l'épisode politique du weekend avec une stagnation a 4,235%.

En Europe, les Bunds affichent +1Pt, nos OAT restent quasi stables (+0,5Pts de base).



Sur le front des statistiques, aucun donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi. En revanche, les jours suivants verront paraître les indices PMI préliminaires, les indices de climats des affaires en France et en Allemagne, ou encore la croissance américaine du deuxième trimestre puis l'indice des prix PCE (en marge des revenus et dépenses des ménages US).



Les prochains jours resteront aussi marqués par de nombreuses publications trimestrielles de grands noms de la cote américaine, parmi lesquels Alphabet, Coca-Cola, Visa, IBM, ou encore Lockheed Martin, AT&T et Tesla.



Pour l'heure, l'opérateur télécoms Verizon a publié un BPA ajusté en baisse de 5% pour le deuxième trimestre, tout en revendiquant de solides revenus de services sans fil et une croissance vigoureuse du nombre de ses abonnés au haut débit.



Au niveau européen, on attend les trimestriels de SAP, Deutsche Bank, Unilever et Eni et en France, ceux de LVMH, Carrefour, Orange, Dassault Systèmes, Hermès, Renault, Sanofi, TotalEnergies et Air Liquide.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi indique que son étude menée à ce jour a démontré la faisabilité de son projet de scission dans des conditions satisfaisantes et a identifié les places boursières les plus appropriées pour ces trois sociétés une fois séparées.



Canal+ serait ainsi coté au London Stock Exchange, Havas, dont la majorité des activités est réalisée à l'international, serait coté sous la forme d'une société par actions de droit néerlandais (NV) sur le marché d'Euronext Amsterdam tandis qu'une société dénommée Louis Hachette Group serait cotée sur Euronext Growth à Paris.



Air France-KLM annonce l'ajout des chemins de fer suisses CFF/SBB à son système de réservation combinée Air France Smart Connect, permettant une offre de billets combinés associant un vol Air France et un billet de train CFF/SBB de/vers six villes en Suisse.







