CAC40 : en dents de scie, W-Street hésitant, taux en repli

Le 23 juillet 2024 à 16:19 Partager

Après un creux peu après l'ouverture, puis une hausse de +0,4% ce midi (vers 7.660), la bourse de Paris est de retour dans le rouge (-0,5% à 7.585), malgré la hausse de Safran (+1,8%) car l'indice est pénalisée par le plongeon d'Edenred (-11%) et Thales (-8%) puis Stellantis et Bouygues (-2%).

L'Euro-Stoxx50 est en hausse de plus de 0,3% mais c'est un 'trompe l'oeil' puisque les titres en repli dominent largement (et notamment ceux du CAC) car SAP avec ses +7% retourne à lui seul la tendance dans le vert.



Wall Street vient de rouvrir sur une note hésitante avec le S&P500 et le Nasdaq en hausse de +0,2% et un Dow Jones en repli de -0,1%.



Alors que l'actualité des derniers jours a été marquée par le désistement du président Biden et l' émergence d'une candidature de sa vice-présidente Kamala Harris (elle vient officiellement de recueillir suffisamment de votes de son parti pour affronter Trump), les préoccupations économiques et microéconomiques reprennent le dessus : quelle sera la croissance au second trimestre, aux Etats Unis comme en Europe, l'inflation est-elle sous contrôle, que seront les bénéfices au 3ème trimestre ?

Les résultats trimestriels du 2ème s'avèrent comme d'habitude depuis 15 ans meilleurs que prévu: 80% des sociétés ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.



Les publications de Coca-Cola, GE Aerospace, GM ou Spotify semblent tout particulièrement appréciées des investisseurs.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américains réagissent peux aux événements politiques du week-end, avec un papier à dix ans à 4,23% reste quasi stable à 3,12% (-1,3Pt).



La séance de mardi s'annonce calme sur le front macroéconomique, la seule statistique du jour étant les ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui paraîtront dans l'après-midi.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a dévoilé au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6% à 866 millions d'euros et un EBIT en croissance de 10,4% à près de 1,1 milliard (+4,7% en organique), soit une marge améliorée de 0,2 point à 11,5%.



Interparfums (+17%) affiche un chiffre d'affaires en croissance de près de 16% à 209,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, portant le cumul sur les six premiers mois de l'année à 422,6 millions (+7% à changes constants).



Enfin, Airbus, Air France-KLM, Associated Energy Group, BNP Paribas, Burnham Sterling, Mitsubishi HC Capital et Qantas Airways annoncent avoir co-investi dans un fonds de financement du carburant d'aviation durable (SAF).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.