CAC40 : en forte hausse, euphorie dans le secteur du luxe

La bourse de Paris est en forte hausse ce matin gagnant près de 2%, autour des 7610 points, tirée par le vent d'euphorie qui gagne le secteur du luxe avec +11% pour LVMH, +4,4% pour Kering ou encore +4% pour Hermès.



Le groupe de Bernard Arnault a rapporté hier soir avoir réalisé en 2023 des ventes de 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13 % par rapport à 2022 (+9% en publié). Le résultat net part du Groupe de LVMH s'élève à 15,2 milliards d'euros, en hausse de 8%, des résultats qui propulsent le titre ce matin.



Notons par ailleurs qu'après la réunion sans surprise de la BCE qui a maintenu hier son statu quo sur les taux, les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de l'indice PCE des prix, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui permettra aux marchés d'affiner leurs anticipations en matière de taux.



A en croire le consensus, l'inflation au sens du déflateur de la consommation devrait avoir augmenté de seulement 0,2% d'un mois sur l'autre en décembre.



'Si tel était le cas, cela mettrait le rythme inflation des trois derniers mois au-dessous de la cible de la Fed et ce serait à mettre dans la liste des indicateurs pouvant justifier une baisse de taux dans les prochains mois', rappellent les analystes d'Oddo BHF.



En attendant, la confiance des ménages français s'est améliorée à nouveau en janvier, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne deux points à 91, mais reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).



En revanche, le moral des ménages allemands s'est sévèrement dégradé à l'approche du mois de février, selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, assombrissant encore le tableau de l'économie allemande en ce début d'année.



L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès de 2.000 personnes, s'est enfoncé à -29,7 points, contre -25,4 au mois de janvier.



Ce matin, le Brent recule de 0,5%, autour de 81,9$ le baril tandis que l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,084$/E.

Sur le compartiment obligataire, le T-Bond à 10 ans évolue autour des 4,1% tandis que son équivalent allemand de même échéance, le Bund, gravite autour des 2,25%.



Dans l'actualité des sociétés, Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2023 de 4,44 milliards d'euros, en hausse de 6,8% (+0,7% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile).



Rémy Cointreau annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 956,6 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de son exercice 2023-24, en recul de 26,7% en données publiées et de 22,7% en organique (soit +16,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019-20).



Enfi, Conformément à ses annonces de fin d'année, Casino fait part de la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Exito, dans le cadre des OPA lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le groupe Calleja.



