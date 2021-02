CAC40 : en hausse dans le sillage des places d'Asie

La Bourse de Paris affiche une forte hausse ce matin, encouragée par la progression des places boursières d'Asie dans un marché qui s'annonce toutefois peu animé en l'absence de Wall Street, fermée pour le 'Presidents Day'. L'indice CAC 40 progresse de 1,1% à 5765 points.



Privé de facteurs susceptibles de lui permettre de poursuivre sa séquence haussière du début d'année, le marché parisien marque une phase de consolidation à l'horizontale depuis un peu plus d'une semaine.



Après avoir franchi sa résistance des 5700 points vendredi après-midi, le CAC avait terminé la séance de vendredi au-dessus de ce seuil symbolique, à 5703 points (+0,6%). Ses gains sur la semaine écoulée atteignent 0,5%.



Malgré ces atermoiements, les analystes techniques assurent que le potential haussier des marchés n'est pas épuisé, une prévision qui semble confirmée par la hausse de 1,9% de la Bourse de Tokyo ce lundi pour la première séance de la semaine.



En Asie comme à Wall Street, les investisseurs continuent d'opter pour des opérations d'achat dans un climat d'optimisme entourant les politiques monétaires des banques centrales durant cette phase de reprise et par la perspective de la prochaine adoption du plan de relance de Joe Biden.



Les marchés d'actions américains avaient continué à progresser vendredi, à l'issue d'une séance marquée par un indice de confiance de l'Université du Michigan inférieur aux attentes.



La saison des résultats touche désormais à sa fin aux Etats-Unis, où les trois-quarts des sociétés de l'indice S&P 500 ont présenté leurs comptes de quatrième trimestre.



La semaine s'annonce toutefois plus chargée sur le plan de la macroéconomie, avec la publication demain de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands puis la parution, vendredi, des derniers indices d'activité PMI.



La publication, mercredi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine permettra d'en savoir davantage sur l'état de la réflexion de l'institution concernant ses rachats d'actifs.



De l'avis des économistes, les conditions financières devraient rester favorables pendant encore de longs mois.



A Paris, Vivendi a annoncé au cours du week-end que son directoire envisage désormais une distribution à ses actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG), exclusivement en nature, qui interviendrait à titre de distribution exceptionnelle. La cotation des actions UMG serait demandée à Euronext Amsterdam, dans un pays où était implanté un des sièges historiques d'UMG.



Euronext confirme que Piero Novelli a été nommé par le conseil de surveillance en tant que membre indépendant du conseil de surveillance, dans l'optique de devenir le prochain président du groupe de Bourses paneuropéen.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours ajusté de 11,5 à 12 euros, impliquant un potentiel de progression de 12% pour le titre de la banque française, le broker pointant notamment une 'bonne dynamique opérationnelle'.



