CAC40 : en hausse timide malgré la contraction des bancaires

La bourse de Paris s'arroge près de 0,4% ce matin, autour des 7970 points, tirée par Stellantis (+1,6%) et STMicro (+1,2%) mais pénalisée par le repli du secteur bancaire avec -1,3% pour Société Générale, -1,1% pour Crédit Agricole et -0,8% pour BNP Paribas.



Ces trois banques signent d'ailleurs les plus forts replis de la cote.



Ce matin, les intervenants ont pris connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, conformément à la tendance observée depuis le début de l'année, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 52,2 en mai, contre 51,7 en avril, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un an.



En revanche, dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale s'est replié pour la deuxième fois depuis décembre 2023, à 48,9 en mai contre 50,5 en avril, et signale donc un retour à la contraction après la faible croissance enregistrée le mois précédent.



Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé - qui paraîtra en début d'après-midi - devrait de nouveau témoigner de la solidité du marché du travail en attendant le rapport mensuel officiel sur l'emploi prévu vendredi.



Au-delà des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs gardent par ailleurs le regard tourné vers la Banque centrale européenne (BCE), qui réunira son conseil des gouverneurs demain.



Les analystes s'attendent largement à ce que l'institution de Francfort officialise sa première baisse des taux depuis 2019.



'Bien que cette réunion puisse être un non-événement du point de vue du marché, nous pensons qu'une fois l'assouplissement de la politique entamé, les taux d'intérêt européens situés sur les parties courtes de la courbe baisseront', estime François Rimeu, stratégiste senior chez CMAM.



Ainsi, sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour 4,34, %, tandis que celui du Bund allemand de même échéance se situe autour de 2,54%, bien loin de ses pics établis la semaine dernière.



Notons que le cours du Brent repart légèrement à la hausse, après la chute des derniers jours. Le baril s'échange ainsi contre 77,6 dollars (+0,6%).



Dans l'actualité des sociétés, Orange annonce la formation d'un nouveau partenariat stratégique avec Silknet, premier fournisseur de réseaux fixe et mobile de Géorgie, dans le cadre de son programme Orange Alliance, partenariat qui a pris effet à compter du 3 juin.



TotalEnergies fait part de plusieurs avancées importantes vers la FID (décision finale d'investissement) du projet de développement du bloc offshore 58, au Suriname, la décision étant attendue au quatrième trimestre 2024 pour un démarrage de la production en 2028.



Enfin, Air Liquide annonce qu'il va investir plus de 250 millions de dollars dans la construction d'un site de production de gaz industriels aux États-Unis, pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde.



