CAC40 : en léger repli, la configuration reste fragile

Le 21 novembre 2023 à 17:57 Partager

La Bourse de Paris achève la séance sur un recul modeste de 0,24%, à 7229 points, pénalisée par Renault (-3,5%), URW (-3%) ou encore Stellantis (-1,9%).



Bon nombre d'analystes mettent en évidence la configuration 'fragile' dans laquelle évolue le CAC.



Les investisseurs optent maintenant pour la prudence à moins de 48H du 'pont' incluant la célébration de la fête américaine de Thanksgiving, une période traditionnellement calme pour les marchés.



Sur le compartiment obligataire, notons une détente de -5Pts des taux longs en Europe, vers 3,125% pour les OAT et 2,556% pour les Bunds.



Les chiffres des ventes de logements anciens attendus cet après-midi aux Etats-Unis constituaient le principal rendez-vous pour les marchés financiers.



Après un modeste rebond en début d'année, la tendance est à nouveau négative sur le marché américain de l'immobilier du fait de taux d'emprunt historiquement élevés et de prix qui restent inaccessibles, ce qui bride toute possibilité de reprise.



Les ventes de logements existants ont chuté de 4,1% à 3,79 millions d'unités en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, alors que les économistes les attendaient autour de 3,90 millions.



Elles se sont inscrites en baisse dans trois des quatre principales régions du pays (Nord-Est, Sud et Ouest), mais sont restées inchangées dans le Midwest, précise la NAR.



Sur un an, les reventes de logements ont chuté de 14,6%.

Faute d'offre, le prix médian des logements reste artificiellement tendu: il a augmenté de 3,4% pour atteindre 391.800 dollars, signant un quatrième mois consécutif de progression en rythme mensuel.



En Europe, la BCE alerte sur les risques de pertes importantes des banques sur le segment de l'immobilier commercial (bureaux essentiellement).



Aux Etats-Unis, la préoccupation des marchés concerne encore la Fed et la date à laquelle elle commencera à baisser ses taux, mais il semble que la banque centrale américaine ne sache pas elle-même quand ce moment viendra (Wall Street pense que ce sera lié au risque de remontée du chômage).



La menace de plus en plus réelle d'une récession devrait fragiliser la confiance des investisseurs et provoquer une révision à la baisse des prévisions de bénéfices des entreprises, se traduisant par une baisse des actions.



'L'appréciation du risque semble toujours vulnérable à court terme, la zone euro étant au bord de la récession et un ralentissement américain se profilant à l'horizon alors que le resserrement de la politique monétaire fait (enfin) sentir ses effets', prévient ainsi Generali Investment.



'Malgré la récente correction, les actions ne tiennent pas suffisamment compte d'un contexte plus difficile', souligne la branche de gestion d'actifs de l'assureur italien.



Plombé par la chute de la rémunération des obligations d'Etat, le dollar poursuit son recul face à l'euro, à 1,092$/euro.



Sur le marché pétrolier, les cours du Brent reculent de 0,3%, avec un baril à 81,8 $.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Air Liquide a annoncé mardi avoir signé de nouveaux contrats de long terme avec le sud-africain Sasol portant sur des capacités d'électricité renouvelable de 100 MW au niveau du site de Secunda.



Airbus a annoncé mardi que le loueur d'avions SMBC Aviation Capital lui avait commandé 60 appareils supplémentaires de la famille A320neo pour un montant équivalant à 6,6 milliards de dollars aux prix catalogue.



TotalEnergies annonce le lancement d'une offre de recharge en dépôt dédiée aux poids lourds électriques. Cette annoncé a été faite à l'occasion de Solutrans, le salon professionnel dédié au transport routier et urbain.



Enfin, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'Institut turc de recherche en technologies spatiales Tübitak Uzay, portant sur la fourniture du transpondeur de communication qui équipera AYAP-1, la première mission lunaire turque.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.