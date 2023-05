CAC40 : en léger repli, sous les 7300 points

La bourse de Paris cède près de 0,3% ce matin, autour des 7280 points, avant l'ouverture de Wall Street qui rouvrira cet après-midi après un week-end prolongé.

Tout comme hier, les investisseurs devraient conserver une position d'attente d'autant que la journée s'annonce pauvre en statistiques.



Ce matin, les marchés ont néanmoins pris connaissance de l'inflation en Espagne. Celle-ci a ralenti plus que prévu en mai, poursuivant son mouvement de décélération amorcé depuis près d'un an, montrent des données publiées mardi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Les prix à la consommation ont ainsi augmenté de 3,2% sur un an ce mois-ci, contre +4,1% au mois d'avril, selon la première estimation dévoilée ce matin par l'institut.



D'autres données sur les prix seront dévoilées dans le reste de l'Europe d'ici à la fin de la semaine.



Partout sur le Vieux Continent, les analystes attendent un reflux des tensions inflationnistes au mois de mai, en bonne part grâce à la récente baisse des prix de l'énergie.



A noter qu'outre-Atlantique, après d'intenses négociations, les dirigeants démocrates et républicains semblent avoir trouvé un accord de principe autour du relèvement du plafond de la dette US, écartant le risque de voir la première puissance économique mondiale tomber en défaut de paiement.



Cet accord pourrait être soumis aux voix des deux chambres du Congrès dès ce mercredi, c'est-à-dire à la veille de la date butoir du 1er juin à laquelle le Trésor se trouverait à cours d'argent.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Valneva annonce le dépôt auprès de Santé Canada d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, pour les personnes âgées de 18 ans et plus.



Teleperformance annonce que son président-directeur général (PDG), Daniel Julien, procédera à la cession d'actions du groupe de centres de contact, en plusieurs transactions pour un montant de l'ordre de 25.000 actions.



Rexel annonce l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas, acquisition qui doublera la taille du groupe français aux Pays-Bas et fera de ces derniers le quatrième pays de Rexel.



