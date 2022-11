CAC40 : en légère hausse au lendemain de l'inflation US

La bourse de Paris gagne près de 0,8% ce matin, autour des 6600 points, notamment Dassault Systèmes et Capgemini (+3,9%) mais aussi par le rebond de Teleperformance (+3,4%) après son décrochage de la veille.



Au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation plus bas que prévu aux Etats-Unis, les investisseurs ont bon espoir que l'apaisement de l'inflation puisse permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément évidemment porteur pour les actions.



'Je crois qu'il n'y a rien d'incohérent à affirmer que plusieurs éléments sont en place pour le déclenchement d'un 'rally' (facteurs techniques, dynamique saisonnière, perspectives de court terme meilleures que prévu dans l'énergie en Europe,...)', assure ce matin Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Dans ce contexte, Wall Street a salué les chiffres en signant des gains hors norme, ou presque. A la clôture d'hier soir, le Dow Jones s'adjugeait 3,7% tandis que le Nasdaq Composite s'envolait de 7,3%.



Cette dernière séance de la semaine devrait se caractériser par des volumes d'activité plus faibles, en raison du jour férié de l'Armistice de 1918, qui va tenir bon nombre d'opérateurs loin de leur poste de travail.



Dans l'actualité des sociétés, la cotation du titre Telepeformance a repris sur une envolée de plus de 10% vendredi matin, les investisseurs revenant sur le dossier après son lourd décrochage de la veille.



Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur son premier trimestre de l'exercice 2022-23 de 96 millions d'euros, en progression de 10% en données publiées, mais en repli de 1% à périmètre et taux de changes constants.



Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part de l'acquisition d'une participation additionnelle de 2,5% à son capital par Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, auprès de Royal Schiphol Group.

