CAC40 : en légère hausse avant la prise de parole de Powell

Aujourd'hui à 10:45 Partager

La bourse de Paris gagne 0,5% ce matin, autour des 7250 points, notamment tirée par TotalEnergies (+1,1%) et Hermès (+1%).



En cette fin de semaine, l'attention des opérateurs se tournera à partir de 16h00 sur l'intervention du patron de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer lors du symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des principaux banquiers centraux de la planète.



Les intervenants de marchés espèrent déceler des indications montrant que la Fed est prête à mettre fin à son cycle de hausse de taux, tout en craignant d'être déçus.



Pour les économistes de Deutsche Bank, Powell devrait en effet s'abstenir de fournir des signaux trop évidents quant à l'évolution de la politique monétaire sur le court terme.



'Le message de dépendance aux données qui avait caractérisé le dernier FOMC a été suffisamment clair, et il est sans doute encore trop tôt pour abandonner cette approche', estime la banque allemande.



Depuis le début de la semaine, les volumes sont exceptionnellement faibles, signe que les investisseurs rechignent à s'engager, faute d'en savoir davantage sur les intentions de la banque centrale américaine.



La publication des résultats de Nvidia, bien meilleurs que prévu, n'aura pas été d'un grand soutien, pas plus que le récent reflux des rendements obligataires américains.



Dans l'actualité des sociétés françaises, JCDecaux affiche la plus forte hausse du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris (+3,6%), Deutsche Bank étant passé à l'achat sur le titre, estimant que le cours actuel offre une opportunité intéressante.



L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a informé jeudi soir du transfert de Karl Toko-Ekambi au club de Saudi Pro League, Abha FC, pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourra s'ajouter 500.000 euros de bonus.



Nacon a présenté vendredi son nouveau jeu très attendu 'Robocop: Rogue City', dans l'espoir de doper ses ventes jusqu'aux fêtes de fin d'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.