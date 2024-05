CAC40 : en légère hausse avant les chiffres de croissance US

La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, autour des 7955 points, profitant des performances de Airbus (+1,6%) et du secteur auto avec +1,1% pour Renault et +1% pour Stellantis.



Les dernières séances ont vu le vent d'optimisme qui avait porté l'indice parisien a de nouveaux sommets s'estomper pour laisser place à un sentiment de nervosité face à la brusque remontée des rendements des emprunts d'Etat.



De plus, l'annonce, hier, d'un rebond de l'inflation en Allemagne est venue accélérer le mouvement de hausse des taux longs, qui ont connu hier l'une de leurs plus mauvaises séances de l'année.



'Cela entraîne plus de volatilité sur toutes les classes d'actifs- le VIX a atteint un point haut de trois semaines - et pénalise un peu la dynamique sur les marchés d'actions', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



'Pour l'instant, ce n'est pas inquiétant. Il faut juste surveiller le phénomène', tempère toutefois l'analyste.



L'heure est d'ailleurs à la stabilisation ce matin, avec un rendement du Bund allemand à dix ans qui campe sous ses pics annuels inscrits hier, autour de 2,69%, tandis que celui de son équivalent américain revient autour de 4,62%.



Les investisseurs devraient se montrer attentistes d'ici à la publication de la deuxième estimation du PIB américain de premier trimestre, qui paraîtra à 14h30.



Les économistes misent sur une légère révision à la baisse de la croissance du PIB, qui était ressortie à 1,6% en première estimation sur les trois premiers mois de l'année.



Mais l'orientation à court terme des marchés devrait surtout être déterminée par la parution, demain, des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur des prix préféré de la Réserve fédérale.



'Des chiffres inférieurs aux attentes pourraient peser sur le dollar et sur les rendements obligataires en poussant les traders à revoir leurs anticipations concernant de futures baisses de taux', prévient George Pavel, gérant chez Capex.com.



Dans l'actualité des sociétés françaises, LDC publie au titre de son exercice 2023-24 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 35% à 304,4 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,9 point à 6%, aidée par des 'conditions d'activité exceptionnelles'.



Pierre & Vacances annonce relever ses objectifs pour 2024, pour viser un EBITDA ajusté d'au moins 160 millions d'euros hors incidence de produits non-récurrents, en avance d'un an par rapport au plan d'affaires de mars 2022.



Vinci annonce avoir remporté, pour sa filiale australienne Seymour Whyte, un nouveau contrat de travaux pour l'aéroport de Melbourne en Australie, un contrat de construction d'une valeur de 159 millions de dollars australiens (soit environ 96 millions d'euros).



Enfin, Safran indique avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour la mise en oeuvre d'une nouvelle tranche de rachat de ses propres actions par le motoriste et équipementier aéronautique.



