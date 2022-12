CAC40 : en légère hausse dans un marché délaissé

La bourse de Paris grappille près de 0,3% ce matin, autour des 6600 points, dans un marché de plus en plus déserté par les investisseurs à deux jours de la trêve de Noël, avec moins de 400 ME échangés depuis l'ouverture.Le secteur énergétique a été particulièrement recherché hier, les cours pétroliers évoluant de nouveau sur une pente ascendante depuis une dizaine de jours.La remontée des prix du pétrole se ralentit quelque peu ce matin, avec un Brent qui avance de 0,2% à 82,4 dollars le baril alors que le brut légeraméricain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,3% à 78,5 dollars.Certains observateurs veulent cependant interpréter la vigueur de l'or noir comme un signal évoquant un optimisme grandissant sur l'économie et un retour de l'appétit pour le risque.Si les volumes d'échanges s'annoncent limités avant la pause de Noël, ces derniers jours de l'année semblent dominés par un certain optimisme à l'approche d'une année 2023 qui pourrait se révéler plus prometteuse.L'histoire boursière laisse en effet penser qu'après une lourde chute annuelle, les marchés d'actions ont tendance à se redresser au cours de l'exercice suivant.Le sentiment de marché semble désormais plus constructif et la peur de rater le train de la hausse l'emportent pour l'instant sur les craintes d'un resserrement continu des politiques des grandes banques centrales l'an prochain.Dans l'immédiat, l'attention des investisseurs devrait se tourner vers les indicateurs économiques, qui s'annoncent assez nombreux de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui.La séance de jeudi sera animée, entre autres, par la troisième estimation du PIB américain de 3ème trimestre, les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board.Dans l'actualité des sociétés françaises, Stellantis a annoncé jeudi avoir bouclé l'acquisition de l'éditeur de logiciels hongrois aiMotive, une opération destinée à lui permettre d'accélérer sa dynamique dans la conduite autonome.Voltalia fait part du lancement des premiers travaux de construction d'une centrale solaire de 148 mégawatts à Bolobedu, en Afrique du Sud, deux mois seulement après la signature du CPPA avec Richards Bay Minerals (RBM).Neoen annonce avoir signé un contrat de vente d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec TDF, opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques en France métropolitaine et en Outre-Mer, pour 62 MW sur une durée de 15 ans.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.