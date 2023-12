CAC40 : en légère hausse, le secteur du luxe en renfort

La bourse de Paris gagne près de 0,4% ce matin, autour des 7565 points, tirée par le secteur du luxe avec +0,9% pour Hermès, LVMH et Kering.



Le CAC ne devrait pas réussir à terminer l'année au-dessus de la barre symbolique des 7600 points, mais il affiche à ce stade un gain annuel de plus de 16%, une performance qui reste légèrement inférieure à celles de l'indice Euro STOXX 50 ou du DAX allemand (+19%).



Sur l'ensemble de 2023, les meilleures performances de l'indice reviennent à Stellantis (+59%), Saint-Gobain (+45%) et Publicis (+41%), tandis qu'Alstom (-47%) et Teleperformance (-40%) font figure de lanternes rouges de l'indice.



Le fait que le CAC s'apprêter à finir 2023 à des niveaux proches de ses plus hauts de l'année pourrait toutefois donner le ton pour l'année 2024, estiment les analystes.



Dans une note publiée hier soir, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, dit s'attendre à une nouvelle hausse de l'ordre de 25% des grands valeurs technologiques américaines l'an prochain, ce qui constituerait un indéniable moteur pour les marchés d'actions mondiaux.



Cette dernière séance de l'année 2023 s'annonce calme: le marché est déserté par les investisseurs et aucune statistique de figure à l'ordre du jour.



Sur le marché des changes, le dollar retrouve quelques couleurs mais son sursaut reste modeste et la cassure de multiples supports cette semaine n'est pas invalidée.



L'euro est actuellement stable face au billet vert, vers 1,1050$/euro, soit juste au-dessus de l'ex-résistance des 1,1030.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia annonce céder 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry (23,1 mégawatts) et Molinons (10 mégawatts). D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté.



Clariane annonce la finalisation de son second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros, partenariat qui porte sur 11 actifs au Royaume-Uni d'une valeur brute de l'ordre de 227 millions d'euros, hors droits.



Enfin, Carmat a annonce hier soir une amélioration logicielle permettant de renforcer 'de manière significative' le profil de sécurité de son coeur artificiel Aeson.



