CAC40 : en légère hausse mais surtout en roue libre, 0 volume

Le CAC40 (+0,5% à 7.150) entame la semaine sur une modeste hausse qui dépasse les attentes initiales, à la faveur d'une étroitesse des volumes plus qu'estivale : même pas 830MnsE échangés au bout de 8 heures de cotation, la barre du milliard a peu de chance d'être atteint d'ici 17H30 (il faudra ensuite rajouter 'l'arbitrage' à 17HJ35).



Quelques achats de contrats permettent ainsi de faire pencher la balance, et les jours 'creux', c'est presque toujours la hausse qui l'emporte.

L'Euro-Stoxx50 s'inscrit dans la même dynamique avec +0,5% à 4.256Pts.



Wall Street évolue légèrement dans le vert (sauf le Nasdaq inchangé) avec un S&P500 à +0,1%, le Dow Jones grappille +0,4%.

Les commentateurs invoquent la prudence avant de nombreux rendez-vous 'macro' très attendu d'ici 48H.

Un chiffre mineur est paru cet après-midi : les stocks des grossistes US ont stagné en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce américain, après un repli de 0,3% le mois précédent (donnée révisée, l'annonce initiale ayant fait part d'un repli de 0,1% en avril).



Les ventes des grossistes ont pour leur part diminué de 0,2% entre avril et mai. Au rythme des ventes de mai, il fallait 1,41 mois aux grossistes pour écouler leurs stocks, un ratio à comparer à 1,40 le mois précédent.



La semaine sera dominée par la parution de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis de 1er plan pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation allemande et française, ou encore la production industrielle en zone euro.



'Le compte rendu de la BCE sur sa réunion de juin (jeudi) sera une autre publication intéressante, compte tenu de l'hypothèse, renforcée ces derniers temps, d'une hausse de taux directeurs en septembre', pointe aussi Deutsche Bank.



Enfin, la semaine verra aussi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec en particulier les publications de grands établissements financiers comme JP Morgan Chase et Citigroup, attendues vendredi.



Avant même de découvrir les chiffres de l'inflation mercredi, nos marchés obligataires continuent de se dégrader avec +2Pts sur nos OAT à 3,2080%, +1,5Pt sur les Bund à 2,651%, +3Pts sur les BTP italiens à 4,388%.



Les T-Bonds US sont en revanche inchangé à 4,046/4,0500%, ce qui affaiblit un peu le Dollar : l'euro progresse de +0,25% vers 1,096$.



Du coté des valeurs, TotalEnergies (+1,2%) et son partenaire azerbaidjanais SOCAR annoncent la mise en production de la première phase de développement du champ de gaz à condensats d'Absheron, situé en mer Caspienne, à environ 100 km au sud-est de Bakou.



TotalEnergies a également annoncé la signature d'une série d'accords avec Sonatrach pour renforcer leur coopération dans la production de gaz naturel, la livraison de GNL à l'Europe, et le développement en Algérie des énergies renouvelables.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver', Stifel ajuste son objectif de cours de 1800 à 1820 euros sur Hermès, dans l'attente de la publication des résultats de la maison de luxe pour le premier semestre, le 28 juillet.



