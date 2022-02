CAC40 : en légère hausse malgré des incertitudes

La bourse de Paris grappille 0,3%, autour des 6.985 points, dans un contexte qui reste marqué par les incertitudes autour du dossier ukrainien et du prochain relèvement des taux de la part de la Fed.



Si Moscou a annoncé avant hier le retrait de ses troupes positionnées le long de la frontière ukrainienne, la réalité de ce mouvement est mise en doute par la Maison Blanche, laissant ainsi planer un doute quant à la suite des opérations.



Ainsi, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a affirmé que Moscou n'avait jamais cessé de poursuivre ses manoeuvres militaires et souligné ne percevoir aucun signe de désescalade sur le terrain.



'Il a ajouté que cette situation s'apparentait à une 'nouvelle normalité' pour l'Europe, écartant tout espoir d'une résolution en douceur de la crise', réagissent ce matin les équipes de Deutsche Bank.



Ces tensions toujours très vives en Europe orientale contribuent à la fermeté des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui se maintient à des plus hauts pluriannuels.



Comme en début de semaine, les valeurs sûres telles l'or ou le yen devraient être particulièrement recherchées.



Les cours de l'or, valeur refuge traditionnelle, sont de nouveau orientés à la hausse pour évoluer à des plus hauts depuis quasiment un an.



Aux préoccupations géopolitiques liées au conflit ukrainien s'ajoutent les inquiétudes persistantes concernant la perspective d'un resserrement monétaire rapide aux Etats-Unis.



Les investisseurs - très préoccupés par la vive remontée de l'inflation - s'inquiètent aussi de la vigueur des grands indicateurs d'activités, qui ne font que conforter le biais restrictif adopté par la Fed.



Ils prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des derniers chiffres de l'immobilier résidentiel, de l'indice de la Fed de Philadelphie ainsi que des traditionnelles inscriptions aux allocations chômage.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Kering s'arroge près de 7% après la publication d'un résultat net part du groupe en progression de 48% à 3,18 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant record, en hausse de 60% à 5,02 milliards, soit une marge de 28,4%.



De son côté, Airbus publie au titre de l'exercice 2021 un résultat net de 4,21 milliards d'euros (5,36 euros par action), à comparer à une perte de 1,13 milliard en 2020 (-1,45 euro par action) et un EBIT ajusté presque triplé (+185%) à 4,86 milliards.



Schneider Electric publie au titre de 2021 un résultat net de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 51%, et une marge d'EBITA ajusté de 17,3%, en amélioration organique de 140 points de base, pour un chiffre d'affaires de 28,9 milliards, en croissance organique de 12,7%.



Enfin, Orange présente un chiffre d'affaires de 42,5 milliards d'euros l'an dernier, ce qui représente une hausse de 0,8% sur un an, dont une croissance de 0,5% pour le 4ème trimestre. En 2021, le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 778 millions d'euros, contre 5,05 milliards en 2020, du fait d'une dépréciation de 3,7 milliards d'euros liée à un écart d'acquisition en Espagne.





