CAC40 : en légère hausse pendant que les taux se détendent

La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,25%, à 7317 points, notamment tirée par Stellantis (+3,6%) et Axa (+3,2%), pendant que Wall Street est globalement atone, avec un S&P500 et un Nasdaq gravitant autour de leur point d'équilibre.



Les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui de la hausse de 2,7% du PIB des Etats-Unis au 4e trimestre 2022 (contre 2,9% attendu), selon la deuxième estimation du Département du Commerce.

Toujours outre-Atlantique, la consommation au 4ème trimestre est revue en forte baisse de +2,1% à +1,4% et le chômage continue de reculer avec des inscriptions hebdomadaires en recul de -3.000, à 292.000, soit un plancher de près de 50 ans.



L'environnement de marché reste assez logiquement perturbé par ces chiffres de l'emploi robustes: la crainte de nouvelles hausses de taux pourrait faire vaciller une économie qui semble pour l'instant échapper à la récession.



Rappelons qu'hier soir, la publication des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed a montré que plusieurs responsables de l'institution restaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base en raison de la persistance d'une inflation élevée.



Les investisseurs ont toutefois estimé que ces 'minutes' n'apportaient aucun élément à même de modifier leurs attentes en matière de taux, qui ont été significativement revues à la hausse ces dernières semaines.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final de la Fed prévu était estimé à 4,9% à horizon juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% au mois de juillet, voir peut-être même 5,60%.



Or, comme le rappelle William De Vijlder, l'économiste en chef de BNP Paribas, 'plus le taux final est élevé, plus grande est la probabilité d'un atterrissage agité'.



Côté taux, la journée a débuté prudemment mais les acheteurs ont pris la main et nos OAT effacent -7,5 pts à 2,945%, les Bunds -6,6 pts à 2,471%.



Aux Etats-Unis, l'embellie reste plus modeste avec -3Pts sur le '10 ans' à 3,923%, mais le '1 an' reste stable autour de 5,05/5,06% après les chiffres de 14H30.



Concernant l'actualité des sociétés, EssilorLuxottica revendique une année 2022 record avec un résultat net part du groupe ajusté en hausse de 23,3% à 2,86 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée à 16,8%, en amélioration de 70 points de base par rapport au pro forma 2021.



Arkema dévoile au titre de 2022 une hausse de 30,2% du résultat net courant à 1,17 milliard d'euros, soit 15,75 euros par action, et un EBITDA au plus haut historique de 2,11 milliards, en progression de 22,2%, soit une marge améliorée de 0,2 point à 18,3%.



Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 13,5% à 973 millions d'euros pour 2022, mais affirme avoir atteint ses objectifs annuels avec, hors Equans, un résultat opérationnel courant en hausse de 152 millions d'euros et un chiffre d'affaires accru de 8%.



Enfin, Getlink dévoile un résultat net de 252 millions d'euros pour 2022, contre une perte de 229 millions l'année précédente, et un EBITDA triplé (+198%) à 886 millions, après provision d'un montant de 142 millions liée au futur partage des bénéfices d'ElecLink.



