CAC40 : en légère hausse, statistiques sans réel impact

La Bourse de Paris a accéléré en fin de séance et s'arroge finalement 0,38% au moment du gong final, à 7319 points.



Les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail aux Etats-Unis au mois de juin.

Celles-ci n'ont augmenté que de 0,2% en rythme séquentiel en juin, après une progression de 0,5% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 0,3%), selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,2% le mois dernier par rapport à mai, là où le consensus de marché attendait une hausse de +0,5%.



La production industrielle des Etats-Unis a diminué de 0,5% en juin pour un deuxième mois consécutif, dont une contraction de 0,3% pour la production manufacturière proprement-dite et une chute de 2,6% pour celle des 'utilities', selon la Réserve fédérale.



La production industrielle totale sur 12 mois recule de -0,4%. Le taux d'utilisation des capacités est tombée de -0,55%, de 79,4% en mai à 78,9% en juin, soit 0,8 point de pourcentage de moins que sa moyenne à long terme (1972-2022).



Le Département du Commerce a annoncé mardi que les stocks des entreprises avaient progressé de 0,2% après une hausse déjà modeste de 0,1% (révisée contre +0,2% en première lecture) le mois précédent, conformément aux estimations des économistes.



Les ventes des entreprises ont également augmenté de 0,2% en mai, ce qui signifie qu'au rythme actuel, il faut aux entreprises 1,40 mois pour écouler leurs stocks, à comparer avec 1,33 mois en mai 2022.



Le Dollar perd quelques fractions face à l'Euro vers 1,124$/euro.



Sachant que cette semaine doit véritablement lancer la saison des résultats, les marchés pourraient se montrer relativement hésitants jusqu'à ce qu'ils arrivent à se faire une idée générale de la tendance du deuxième trimestre.



Même si elles ne sont pas les seules à publier leurs résultats aujourd'hui, les grandes banques américaines donnent un bon coup de pouce à Wall Street : Bank of America (+4,6%) a enregistré un bond de +19% de son bénéfice (à 7,4Mds$) et une hausse de 11% de son chiffre d'affaires à 25,2Mds$.



Morgan Stanley grimpe aussi (+5,6%) malgré un bénéfice net en repli (-14%) mais le chiffre d'affaires a progressé de 2% sur un an à 13,46Mds$ et la branche gestion de fortune a collecté 90Mds$ grâce aux transferts provenant des banques régionales en difficulté.



De manière générale, les bénéfices du secteur financier américain sont prévus en hausse de 7,8% selon FactSet, soit la plus forte progression attendue au sein des indices sectoriels de l'indice S&P 500.



Dans une note diffusée hier, Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, indique avoir revu à la baisse, de 25% à 20%, la probabilité estimée d'une récession aux Etats-Unis au cours des 12 prochains mois.





Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsos annonce l'acquisition -sans en préciser les termes financiers- de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client.



Sanofi et AstraZeneca annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé leur Beyfortus pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons.



Casino confirme avoir reçu le 15 juillet une offre révisée de la part d'EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor en vue du renforcement de ses fonds propres, et que 3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.



Alstom a annoncé mardi avoir été retenu, dans le cadre d'un consortium, pour l'exploitation et la maintenance de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.



Enfin, Renault a annoncé mardi une hausse de 24% des ventes mondiales de sa filiale à bas coûts Dacia au premier semestre, à 345.432 unités, grâce au succès des quatre modèles piliers de la marque.



