CAC40 : en nette hausse dans des volumes restreints

La bourse de Paris achève cette première séance de l'année sur une hausse notable de 1,87%, à 6594 points, tirée par le secteur automobile et l'énergie, malgré des volumes restreints (moins de 2 MdsE échangés depuis l'ouverture) et l'absence des opérateurs US et britanniques, en congés ce lundi.Ainsi, Renault (+6.8%), Veolia (+3.6%), Michelin (+3.6%) et TotalEnergies (+3.5%) signent les plus fortes hausses du CAC40.L'embellie du jour s'appuie également sur une détente opportune des taux avec des OAT qui effacent -12Pts à 2,99%.Rappelons que 2022 fut la pire année boursière depuis plus de 10 ans: le recul annuel a atteint les 9,5 % pour le CAC40, 19% pour le S&P500 et 33% pour le Nasdaq.Si les marchés ont mieux terminé l'année 2022 qu'ils ne l'avaient commencée, l'incertitude reste élevée, notamment au regard des risques de ralentissement économique mondial. Tous les regards seront désormais rivés sur l'inflation, qui semble désormais proche de son pic, si elle ne l'a pas déjà atteint.L'atténuation des tensions inflationnistes peut conduire les grandes banques centrales à ralentir ou mettre fin à leur cycle de durcissement monétaire, ce qui pourrait permettre aux actifs à risque de regagner un peu de leur attrait.Aujourd'hui, les opérateurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques.Ainsi, la contraction de l'activité du secteur manufacturier s'est légèrement atténuée en Europe en décembre mais la situation économique n'en demeure pas moins incertaine, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.Son indice composite des acheteurs PMI S&P Global s'est ainsi redressé à 49,2 le mois dernier, contre 48,3 en novembre, mettant en évidence un ralentissement de la contraction lors de la fin d'année 2022.De son côté, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est maintenu sous les 50 du sans changement en décembre 2022, mais s'est légèrement redressé de 47,1 en novembre à 47,8, mettant ainsi en évidence un ralentissement de la contraction en fin d'année.En Allemagne, la contraction du secteur manufacturier fut un peu moins forte à en croire l'indice PMI S&P Global / BME : il s'est établi à 47,1 contre 46,2 le mois précédent.Les enquêteurs précisent qu'une amélioration de l'approvisionnement a contribué à une forte réduction des pressions des prix, et que les fabricants interrogés se sont montrés moins pessimistes quant à leurs perspectives pour l'année à venir.L'emploi atteint par ailleurs des sommets outre-Rhin : selon les calculs provisoires de l'office fédéral de statistiques, le nombre moyen de personnes ayant un emploi en Allemagne a augmenté de 589.000 (+1,3%) par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 45,6 millions.Ce nombre marque donc un record depuis l'unification allemande en 1990, dépassant de 292.000 (+0,6%) l'ancien record de 2019. Pour rappel, la crise du coronavirus avait stoppé l'année suivante la tendance à la hausse de l'emploi qui prévalait depuis plus de 14 ans.Destatis estime en outre que le nombre de chômeurs au sens du BIT en Allemagne a chuté de 209.000 (-13,6%) pour atteindre 1,3 million en moyenne annuelle en 2022, représentant un taux de chômage en baisse de 0,5 point à 2,8% de la population active.Dernier chiffre du jour, selon les données de la plateforme automobile, avec 158 027 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves s'est montré stable (-0,06% en données brutes) le mois dernier par rapport à décembre 2021 (les immatriculations reculent de -7,5% sur l'ensemble de l'année).A noter que le baril de Brent gagne 4.5%, et s'échange désormais contre 86$. L'euro cède 0.4% face au billet vert et faut 1.0655$.Dans l'actualité des sociétés, Atos bondit de 20% sur des rumeurs d'intérêt d'Airbus pour sa filiale de transformation digitale, Evidian.Navya a annoncé vendredi soir la démission avec effet immédiat de la présidente de son directoire Sophie Desormière, ce qui entraînait une forte hausse de son titre ce lundi matin à la Bourse de Paris.Le groupe Société Générale annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe.Enfin, TF1 revendique 77 des meilleures audiences de l'année 2022, renforçant ainsi sa position dans le Top 100 des audiences 2022 avec sept programmes supplémentaires figurant dans ce palmarès par rapport à 2021.Le groupe revendique plus de 49 millions de téléspectateurs chaque semaine sur ses antennes et dit 'renforcer son leadership sur l'ensemble des publics de moins de 50 ans, creusant l'écart avec ses concurrents'Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.