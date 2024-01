CAC40 : en repli dans le sillage des Bunds et des T-Bonds US

Le 23 janvier 2024 à 17:19

Les scores semblent un peu figés autour de 7.380/7.390 depuis 12H30 et le CAC40 se replie de -0,4% vers 7.380Pts, niveau comparable à celui du 3 janvier (support testé en intraday) ou du 5 décembre dernier.



L'Euro-Stoxx50 affiche le même écart de -0,4% vers 4.460 alors que Wall Street qui avait rouvert stable se cherche toujours une tendance : le S&P500 ne bouge pas mais le Nasdaq grappille 0,1% (4ème record de clôture possible) En revanche, l'indice Dow Jones recule de 0,4%, dans le sillage de 3M qui chute de plus de 9% après avoir fait état de perspectives jugées décevantes pour 2024, sur fond de ralentissement de la demande.



A l'inverse, les publications de Verizon ou Procter & Gamble sont saluées par les investisseurs, avec des gains respectifs de +5,4%.



L'activité en Europe s'annonce très calme du côté des statistiques aujourd'hui, mais pourrait être animée par des annonces sur le front des résultats, comme ceux d'Ericsson qui a dévoilé ce matin une lourde perte en raison de charges de restructuration... mais le titre gagne 5,3% car c'est 'moins pire que prévu'.



De l'autre côté de l'Atlantique, Texas Instruments, Lockheed Martin doivent publier leurs comptes ce soir.



Grâce au dynamisme du compartiment technologique, Wall Street a encore battu des records lundi suite à un indice des indicateurs décevants, susceptible d'inciter la Réserve fédérale à desserrer sa politique monétaire.



'Il semble que les marchés soient résilients et que rien ne soit en mesure de les faire durablement chuter', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Tout au plus faut-il s'attendre à des prises de bénéfices en fin de semaine si la réunion de la BCE déçoit, ce qui est fortement probable', ajoute-t-il.



'Tout ceci confirme que les actions sont incontournables, peu importe l'état du cycle et les risques présents, si on cherche du rendement', conclut l'analyste.



Les marchés de taux demeurant calmes, les rendements européens sensibles aux anticipations de politique monétaire évoluant peu en attendant les annonces de la BCE.



Le rendement du dix ans allemand se retend de +4,6Pts à 2,335%, celui des OAT de +1Pts à 2,836% tandis que celui des Treasuries américains de même échéance se dégrade de +4,5Pts vers 4,1420%.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,3% face au billet vert, autour des 1,085.



Sur le marché de l'énergie, le Brent se stabilise vers 80$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Inhibrx, société spécialisée dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101.



TotalEnergies annonce avoir signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore au Danemark, en Finlande et en Suède.



TotalEnergies indique aussi avoir signé un accord pour l'acquisition de la totalité du capital de Kyon Energy, l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage par batteries en Allemagne, auprès de ses trois fondateurs.



Enfin, Atos indique que sa ligne d'activités Eviden a remporté un contrat auprès du centre de recherche de Jülich, en Allemagne, pour la construction du centre de données modulaire qui accueillera le supercalculateur EuroHPC JUPITER, le premier système exascale d'Europe.



