CAC40 : en retrait après le net recul du PMI

La bourse de Paris cède près de 0,4%, autour de 7.090 points, sur fond de net ralentissement de l'expansion du secteur privé dans l'Hexagone. En effet, à 52,7 en janvier, l'indice composite de l'activité globale continue de signaler une expansion de l'activité du secteur privé français, mais son fort repli par rapport à décembre (55,8) le ramène à son plus bas niveau depuis neuf mois.



Cette tendance reflète un ralentissement de la croissance dans le secteur des services, où la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 liée à la propagation du variant Omicron a pesé sur les performances du secteur.



'La forte hausse des cas de Covid-19 a en effet été synonyme de pénuries de personnel dans certaines entreprises, tendance ayant freiné la croissance de l'activité', souligne Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



Par ailleurs, les investisseurs sont aujourd'hui dans l'attente des annonces de la Banque centrale européenne, après le récent durcissement de ton de la Réserve fédérale américaine.



L'institution ne touchera probablement pas à ses taux d'intérêt, mais elle pourrait fournir de précieuses indications quant à la future normalisation de sa politique monétaire, attendue courant 2023.



Christine Lagarde, sa présidente, devra aussi adapter son discours à la récente flambée de l'inflation, qui s'est confirmée hier dans les chiffres des prix de la consommation en zone euro.



'Avec une inflation à 5,1% en janvier, son plus haut niveau depuis la création de la zone euro, la question du maintien du qualificatif 'transitoire' se pose légitimement', soulignent les équipes d'IG.



Au-delà du rendez-vous avec la BCE, l'autre temps fort de la séance sera la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), elle aussi prévue à la mi-journée.



Aux Etats-Unis paraîtront les inscriptions aux allocations chômage, les derniers chiffres de la productivité, les commandes à l'industrie ainsi que l'ISM des services.



Les investisseurs vont aussi devoir digérer une vague impressionnante de résultats trimestriels d'entreprise, avec des publications qui déferlent aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.



A ce titre, Meta (anciennement Facebook) est attendu en baisse de plus de 22% jeudi à l'ouverture de la Bourse de New York après la publication de résultats très inférieurs aux attentes.



Aux niveaux de cours actuels, le groupe technologique verrait ainsi près de 200 milliards de dollars de capitalisation partir en fumée aujourd'hui, soit l'équivalent d'une année complète de gains.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes publie au titre de 2021, en données non-IFRS, un BNPA en croissance de 26% à 0,95 euro et une marge opérationnelle en progression de quatre points à 34,3% pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 4,86 milliards d'euros (+11% hors effets de changes).



Publicis Groupe publie au titre de l'année écoulée un BPA courant en progression de 17,6% à 5,02 euros, ainsi qu'un free cash-flow (FCF) en augmentation de 19,9% à 1,4 milliard d'euros. A près de 10,5 milliards d'euros, les revenus nets du groupe de communication se sont accrus de 8%, dont une croissance organique de 10% pour l'année, avec un quatrième trimestre supérieur aux attentes à +9,3%.



Enfin, Synergie affiche une activité record avec un chiffre d'affaires annuel de près de 2,7 milliards d'euros en 2021, dépassant nettement les plus hauts historiques atteints en 2019, avec une hausse de 23,1% par rapport à 2020 (+22,8% à périmètre et devises constants).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.