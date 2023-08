CAC40 : en rouge, l'obligataire poursuit son envolée

La bourse de Paris affiche un recul de 0,8% ce matin, autour des 7290 points, dans des volumes restreints. L'ensemble des quarante valeurs du CAC est pour l'instant dans le rouge, URW signant le plus fort recul avec -2,2%, derrière Teleperformance (-1,8%).



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin que la Banque populaire de Chine (BPC) avait réduit le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la seconde fois en trois mois.



Cette nouvelle a été accueillie sans enthousiasme par les investisseurs, qui savent que cette mesure s'inscrit dans le sillage d'indicateurs inférieurs aux attentes, venus raviver les inquiétudes sur la croissance de la deuxième économie mondiale.



Sur le plan de l'activité, la production industrielle chinoise a vu sa croissance décélérer à +3,7% sur un an en juillet, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 4,4%.



Les ventes au détail, en hausse de seulement 2,5% sur un an le mois dernier, sont elles aussi ressorties en-dessous du consensus.



Toujours sur le front des statistiques, le taux de chômage est remonté au Royaume-Uni sur la période qui s'est étalée d'avril à juin, ce qui n'a pas empêché la hausse des salaires d'atteindre des niveaux record, montrent des chiffres officiels publiés ce mardi.



Sur les trois mois clos fin juin, le taux de chômage s'est accru de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 4,2%, tandis celui mesurant la population ayant un emploi s'est tassé de 0,1 point à 75,7%.



Les investisseurs attendent désormais, en début d'après-midi, la parution des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis afin de jauger de l'évolution de la consommation américaine, qui résiste bien mieux.



Ces chiffres devraient en effet montrer une accélération de la hausse des achats des américains, à +0,4% le mois dernier, après celle de 0,2% enregistrée en juin.



Une bonne surprise viendrait certes confirmer la solidité de la conjoncture aux Etats-Unis, mais elle risquerait aussi d'apporter des munitions à la Réserve fédérale pour continuer à relever ses taux.



Les investisseurs se pencheront par ailleurs sur l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, attendu en fin de matinée, puis sur les résultats trimestriels du géant américain de la rénovation de la maison, Home Depot, prévus à la mi-journée.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans dépasse désormais les 4,2%, signe que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed aille plus haut et plus longtemps dans son cycle de resserrement. Le bund allemand atteint 2,687% (+1,9 pt) et l'OAT 3,22% (+1,6 pt).



En ce jour férié, l'actualité est calme du côté des sociétés françaises. Notons néanmoins que Voltalia a annoncé hier soir l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana, accueillant 23 collaborateurs.





