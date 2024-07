CAC40 : en rouge, pénalisé par le repli du secteur du luxe

La bourse de Paris cède près de 0,4% ce matin, autour des 7700 points, pénalisée par le net repli du secteur du luxe avec -3,8% pour Kering, -2,1% pour LVMH ou encore -1,3% pour Hermès.



Le secteur du luxe - très dépendant de la Chine - est pénalisé par la hausse moins forte que prévu du PIB chinois (4,7% au deuxième trimestre).



Néanmoins, compte tenu de l'accélération des publications de résultats prévue dans les prochains jours, les investisseurs devraient pouvoir se rassurer sur les fondamentaux du marché à travers une série de comptes de sociétés.



Alors que les premières banques américaines ont donné le coup d'envoi du bal des résultats vendredi, avec des performances plutôt décevantes, Goldman Sachs dévoilera ses performances trimestrielles aujourd'hui, suivi de Bank of America demain.



Les publications de Johnson & Johnson, Netflix et American Express figurent elles aussi au calendrier des jours qui viennent.



Au total, ce sont quelque 45 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont cinq du Dow Jones, qui publieront leurs comptes cette semaine.



L'évolution satisfaisante de l'inflation, aux Etats-Unis comme en Europe, a rassuré les marchés la semaine passée, en ouvrant la voie à de possibles mesures d'assouplissement monétaire d'ici à la fin de l'année.



Les banques centrales seront encore à l'honneur cette semaine avec la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), sa dernière avant la pause estivale, encore qu'on n'en attende rien de neuf.



Les investisseurs devraient surtout chercher, à l'occasion, à obtenir de nouvelles indications concernant la possibilité d'une nouvelle baisse de taux en septembre.



Au-delà des résultats des entreprises américaines, la semaine va aussi permettre de prendre connaissance des premiers résultats des grandes valeurs européennes.



Du côté des techs, la publication d'ASML, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, intéressera tout spécialement les intervenants.



En ce qui concerne les indicateurs économiques, sont attendus notamment les ventes au détail aux Etats-Unis et l'indice allemand ZEW demain, ou encore les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carrefour annonce avoir conclu un partenariat avec GreenYellow pour l'installation et l'exploitation d'équipements de production d'énergie photovoltaïque sur près de 350 de ses parkings d'hypermarchés et de supermarchés en France.



BNP Paribas a annoncé dimanche avoir conclu un partenariat stratégique avec Ant International, le propriétaire de l'application de paiement mobile Alipay+.



Enfin, Atos annonce le financement réussi de son plan de restructuration financière ainsi qu'un accord de lock-up obtenu avec des banques et des porteurs d'obligations souhaitant soutenir l'accord sur les termes de la restructuration financière annoncé le 30 juin.



