CAC40 : en route vers des niveaux jamais atteints

Le 13 décembre 2023 à 11:01

La bourse de grappille près de 0,4% ce matin, autour des 7575 points, profitant notamment des performances d'EssilorLuxottica (+1,8%), d'Hermès (+1,4%) ou encore Teleperformance (+1%).



Rappelons qu'hier, l'indice parisien avait signé atteint le niveau historique et jamais atteint de 7582 points, un exploit qui pourrait être réédité - et repoussé - aujourd'hui, malgré l'imminence des décisions de politique monétaire des banques centrales (Fed ce soir, BCE demain).



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed doit publier son communiqué sur les coups de 20h avant la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Pour la troisième réunion d'affilée, l'institut de Washington devrait laisser ses taux inchangés, une posture justifiée par le ralentissement continu de l'inflation, confirmé hier par les derniers chiffres des prix à la consommation.



'Les nouvelles projections confirmeront que des baisses de taux sont envisagées en 2024, mais sans donner aucune indication sur la date de la première baisse', pronostiquent les économistes d'Oddo BHF.



En attendant les annonces de la Fed, les intervenants de marché vont pouvoir se pencher sur de nouveaux indicateurs qui leur permettront d'évaluer la réalité des projets d'assouplissement monétaire de la Fed.



Dans ce contexte de recherche d'indices éventuels, les investisseurs surveilleront de près à 14h30 la publication des prix à la production industrielle aux Etats-Unis.



En zone euro, les chiffres de la production industrielle, attendus à 11h00, devraient confirmer la perte de vitesse du secteur manufacturier européen et la menace de plus en plus réelle d'une récession.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule vers 4,19% (-1,7pt) dans la foulée des chiffres de l'inflation sans surprise publiés hier aux Etats-Unis, tandis que son équivalent allemand revient vers 2,20% (-2,7 pts).



Sur le marché des changes, l'euro est stable, autour de 1,0791 $/euro.



Sur le front du pétrole, les cours du brut poursuivent leur contraction, avec un baril de Brent à 73$ (-0,5%), alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a revu à la hausse ses prévisions de production.



'Cela signifie que le marché va rester bien approvisionné alors que la demande est en chute libre', soulignent ce matin les analystes de Danske Bank.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bouygues Construction annonce avoir signé un contrat pour la réalisation du nouvel hôpital Trousseau, situé au coeur de la métropole de Tours, un projet visant à restructurer l'offre de soins et à améliorer la prise en charge des patients.



Lagardère annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, de coopter Yannick Bolloré en qualité d'administrateur, en remplacement de René Ricol.



Eutelsat Group fait part d'un accord de distribution exclusif entre sa branche Eutelsat OneWeb et l'opérateur télécoms libyen RLTT, en vue du déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence sur l'ensemble du territoire libyen.



Renault Group indique avoir cédé à Nissan 211 millions d'actions Nissan, représentant 5% du capital du groupe japonais, une opération générant un flux de trésorerie de 764 millions d'euros pour le constructeur français.



