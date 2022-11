CAC40 : en vert, soutenu par le luxe et pénalisé par WStreet

Après avoir gagné jusqu'à 1,8% vers 14h30, la bourse de Paris a cédé une partie de ses gains en seconde partie d'après-midi. Au gong final, l'indice parisien préserve néanmoins un gain de 0,98%, à 6328 points, bénéficiant notamment de la bonne dynamique dans le luxe avec +3% pour Hermès, +2,75% pour Kering ou encore +1,85% pour LVMH.



Très sensibles à la conjoncture sur le marché chinois, les valeurs du luxe semblent profiter d'une rumeur évoquant un possible allégement imminent des restrictions et mesures anti-Covid dans l'Empire du Milieu, ce qui permettrait de relancer l'économie.



En ce 1er novembre, les volumes d'échanges sont logiquement réduits avec à peine 2,6 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Outre-Atlantique, la Bourse de New York a inversé la vapeur mardi suite à la publication de chiffres de l'emploi solides qui laissent planer un doute quant à l'imminence d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,4%, alors que le Nasdaq Composite cède 0,9% et que le S&P500 cède 0,5%.



La détente des taux s'étiole également : le T-Bond 2032 voyait son rendement refluer de -9Pts vers 3,987% vers 14H30, ce n'est plus que -2Pts à 4,05%.

Même tendance en Europe : des reflux de -8 à -10Pts de base se transforment en -3Pts sur les Bunds (2,127%) et nos OAT (2,662%).



C'est aujourd'hui que débute la réunion de la Fed : selon toute vraisemblance, l'institution devrait annoncer dès demain une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Lors de sa conférence de presse prévue mercredi, Jerome Powell, le président de l'institution, pourrait signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour au mois de décembre.



'Peut-on pour autant parler de 'pivot' accommodant dans la politique monétaire? Certes non, car les taux directeurs devraient monter quelques mois encore', tempère toutefois Alexis Bienvenu, chez LFDE.



Les rares investisseurs présents en cette séance de la Toussaint ont déjà pu prendre ce matin connaissance du PMI manufacturier britannique. Calculé par S&P Global et le CIPS, l'indice ressort à 46,2 en définitive pour octobre -un plus bas de 29 mois-, à comparer à 48,4 pour le mois précédent, mais un peu au-dessus de son estimation flash qui était de 45,8.



A noter que le dollar reprend des couleurs face à l'euro, à 0,9856$ pour un euro.



Dans l'actualité des valeurs, Gaussin (-4,7%) a dévoilé lundi soir une perte semestrielle accrue en raison de dépenses importantes liées au développement de nouveaux produits. Son résultat net part du groupe sur les six premiers mois de l'année ressort ainsi à -13 millions d'euros, contre -10 millions d'euros au 30 juin 2021.



Cybergun (+12%) annonce avoir enregistré un bénéfice net semestriel de 0,7 million d'euros à fin juin 2022, soit son premier résultat net positif depuis le premier semestre 2013, ainsi qu'un résultat opérationnel courant quintuplé à 1,1 million.



Néovacs (+1,4%) a annoncé hier soir avoir obtenu certaines avancées dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique conclu avec la société biopharmaceutique Pharnext.



