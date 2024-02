CAC40 : en vert, termine au seuil des 7700 points

Le 12 février 2024 à 18:06 Partager

La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine avec un gain de 0,55%, à 7689 points, tirée par URW (+2,6%), L'Oréal (+2,3%) ou encore AXA (+2,1%) tandis que Dassault Systèmes (-1,8%) et Alstom (-1,4%) ferment la marche.



Les investisseurs comptent maintenant sur les indicateurs économiques des prochains jours pour entretenir la dynamique haussière en place depuis le début de l'année.



La vigueur de l'économie américaine a surpris ces dernières semaines, notamment du côté de l'emploi, ce qui tend à suggérer que la croissance reste solide Outre-Atlantique malgré les craintes d'une récession à venir.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds stagnent à un niveau élevé, autour des 4,19% sur 10 ans, tandis que son équivalent allemand, le Bund, s'établit autour des 2,36% sur la même échéance.



Le marché prendra connaissance dès demain de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devrait avoir ralenti en janvier (les ventes de détail sont ressorties inchangées selon les données de géants de la distribution), ce qui pourrait confirmer la perspective d'un prochain assouplissement monétaire.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Plusieurs responsables de la Fed ont récemment repoussé l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de deux à trois baises de taux envisagées pour 2024, au vu de la croissance singulièrement robuste.



L'autre catalyseur espéré pourrait venir des entreprises, avec la saison des publications des résultats du quatrième trimestre appelée à se poursuivre dans les jours qui viennent.

Plusieurs groupes de premier plan tels que Coca-Cola, Kraft Heinz, Cisco ou Applied Materials ont prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.



Le rythme va au contraire s'accélérer en Europe, et tout particulièrement en France où les publications d'EssilorLuxottica, Capgemini, Airbus, Schneider Electric, Safran, Stellantis, Pernod Ricard, Orange, Stellantis et Renault sont attendues au cours des prochains jours.



Peu de mouvement sur le front des devises, avec un euro qui stagne autour des 1,077$.

Le pétrole reste quasi inchangé (+0,1%) autour des 82$ le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, ACC (Automotive Cells Company), la coentreprise de batteries pour véhicules électriques de Stellantis, Mercedes-Benz et Saft (filiale de TotalEnergies), annonce la clôture d'une levée de dette de 4,4 milliards d'euros, garantie par un consortium de banques commerciales.



Visiativ gagne plus de 30% à Paris, alors qu'Invest Securities a annoncé ce matin conserver sa note ' neutre ' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 37 euros.



Quadient annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de son réseau de consignes colis connectées, avec plus de 20.000 unités Parcel Pending by Quadient installées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie à la fin du mois de janvier 2024.



Enfin, Solvay fait part de l'achèvement de l'abandon progressif du charbon comme source d'énergie pour son usine de carbonate de soude de Green River, dans l'Etat américain du Wyoming, conformément à son engagement de pratiques opérationnelles durables.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.