CAC40 : enchaine les hausses mais sans véritable vague d'achat

La Bourse de Paris aligne une 4ème séance de hausse (il y a eu une temporisation mercredi mais l'essentiel des échanges s'était effectué à la hausse) puisque l'indice CAC gagne 0,5% à 5.590 points... mais dans des volumes toujours très 'light' puisqu'il a fallu attendre 14H pour voir les échanges dépasser les 1MdE (contre 17MdsE sur Amazon mercredi).



Cette séance de jeudi sera marquée par une vague de résultats de sociétés en Europe comme à Wall Street et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier le récent accès de faiblesse du marché.



ABB, Merck, Nokia et Shell figurent notamment parmi les entreprises qui ont dévoilé leurs comptes ce matin, FORD devrait publier ce soir après clôture.



Plusieurs indicateurs économiques figuraient à l'agenda de ce jeudi : les ventes au détail de la zone euro pour le mois de décembre ont augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, par rapport à novembre, selon les estimations d'Eurostat.



Aux Etats Unis, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -33.00 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 779.000 contre 812 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 193.000 la semaine précédente, à 4.592.000.



La productivité non-agricole a chuté de 4,8% aux Etats-Unis au dernier trimestre 2020 en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, qui avait fait part d'une croissance de 5,1% au trimestre précédent.



Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,7% du nombre d'heures travaillées, surpassant largement la hausse de 5,3% de la production. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6,8%.



La réunion de la Banque d'Angleterre se solde par un statu quo et le maintien de sa politique d'assouplissement quantitatif.



A Paris, Dassault Systèmes (+5%, nouveau record absolu à 180E) publie au titre de l'année 2020 un BNPA non-IFRS de 3,77 euros, niveau à peu près conforme aux attentes et en hausse de 5% à taux de change constants, et une marge opérationnelle non-IFRS de 30,2%, en retrait de 1,8 point.



EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent un accord pour la création d'une coentreprise à 50/50 pour l'acquisition de SightGlass Vision, qui développe des verres ophtalmiques innovants visant à réduire la progression de la myopie chez l'enfant.



Air Liquide China annonce qu'il construira de nouvelles capacités de production de gaz industriels à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing, des capacités qui devraient être opérationnelles en 2021.



