CAC40 : enfonce les 6.300 malgré un solide PMI

La bourse de Paris enregistre un recul de près de 1,2%, vers 6.282 points, dans un contexte de volatilité moindre mais toujours bien présente.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France. Celui-ci s'établit à 57,1 en mai, niveau signalant ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé français, selon S&P Global qui calcule cet indice à partir d'enquêtes auprès des entreprises.



Bien que s'étant légèrement replié par rapport au plus haut de 51 mois enregistré en avril (57,6), l'indice affiche un niveau nettement supérieur à sa moyenne historique, soit depuis le lancement de l'enquête en mai 1998.



Par ailleurs, Le climat des affaires en France se montre stable au mois de mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 106, un niveau demeurant donc au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette stabilité masque néanmoins des évolutions contrastées : la situation conjoncturelle s'améliore un peu dans les services et le commerce de détail, mais se détériore dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros.



Par ailleurs, le climat de l'emploi se dégrade légèrement, son indicateur synthétique perdant un point à 110, du fait principalement du recul des soldes d'opinion relatifs à l'évolution récente et à venir des effectifs dans l'intérim.



Dans la zone euro, selon son estimation flash, l'indice PMI composite S&P Global s'établit à 54,9 en mai, contre 55,8 en avril, signalant ainsi une croissance du secteur privé de la zone euro pour un quinzième mois consécutif, mais à un rythme moins rapide.



C'est en France que la croissance de l'activité a été la plus marquée, quoi qu'en léger ralentissement par rapport à avril, tandis qu'elle s'est légèrement accélérée en Allemagne et qu'elle s'est poursuivie dans le reste de la région.



'La faiblesse du secteur manufacturier demeure par ailleurs préoccupante, les difficultés des fabricants semblant déjà se propager à une partie du secteur des services', souligne cependant Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence.



'Les pressions sur les prix, conjuguées à la solidité rassurante de la croissance du PIB mise en évidence par les données PMI, inciteront probablement la Banque centrale européenne à resserrer prochainement sa politique monétaire', ajoute-t-il.



Hier, la place parisienne s'était arrogée 1,2 % à la clôture, soutenue par la bonne tenue des valeurs bancaires et pas de bonnes nouvelles en provenance de Chine.



'Les autorités du pays ont promis d'apporter leur soutien à l'économie, en particulier via des baisses d'impôts de 21 milliards de dollars, et le président américain Biden a déclaré qu'il envisageait de revenir sur certains droits de douane qui avaient été imposés par Trump aux produits chinois', soulignent les équipes de Liberum.



Même avec le redressement de la veille, le CAC 40 accuse toujours une baisse de plus de 11% depuis le début de l'année.



Du côté du marché obligataire, les taux européens sont repartis en nette hausse hier, tout comme la monnaie unique, suite à des déclarations explicites de Christine Lagarde.



La patronne de la BCE, qui doit se rendre à Davos cette semaine, a indiqué sur son blog officiel qu'elle prévoyait une 'sortie des taux négatifs' dès le mois de septembre, avec une hausse des taux directeurs cet automne.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Air France-KLM annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS afin de lever un montant brut de près de 2,26 milliards d'euros par l'émission de 1,93 million d'actions nouvelles, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.



TotalEnergies annonce la signature, à l'occasion de la World Gas Conference 2022, d'un accord avec l'entreprise coréenne Hanwha Energy Corporation pour la fourniture de 600.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, sur 15 ans, à partir de 2024.



Enfin, Rubis fait savoir qu'à l'issue de la période de souscription qui s'est étendue du 21 mars au 8 avril, 505 de ses salariés, soit 48,46% des salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur a été réservée, à hauteur de 3,44 millions d'euros.



