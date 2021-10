CAC40 : enfonce les 6500Pts avant les ventes de détail

Sansdents - Le capitalisme mondial tremble en attente de la décision du Président XI sur la crise de l’immobilier.

Si la Chine est capitaliste alors on aura méga krach 10 fois supérieur à 2007 avec Lehman Brothers.

Si la Chine est communiste et si le PCC et son Président XI dirige bien toute l'économie y compris les entreprises privées soit dites capitalistes alors le Président XI doit bien rigoler et après Alibaba saura régler ses comptes en Chine communiste contre tous les abus du marché, y compris les jeux vidéo débiles.

Je crois plutôt au second scénario je ne vous le cache pas...mais alors horreur le monde capitaliste va se rendre compte que leur monde est maintenant piloté par pays réellement communiste…DAMNED

Enfin les sanctions US contre la Chine communiste contribuent fortement à la forte montée en gamme de toute l’industrie chinoise en produisant elle-même par exemple tous les composant soft et hard qu’elle importait massivement des USA, du Japon, de Corée du Sud et de Taiwan et donc cela va fortement augmenter l’indépendance de l’économie chinoise et son excédent de son commerce extérieur et inversement va considérablement augmenter les déficits US, et européens et leur dépendance vis-à-vis de la Chine communiste. Vive le communisme !