CAC40 : espoirs de paix plongent les marchés dans l'euphorie

De confiants ce matin, les marchés basculent dans l'euphorie la plus débridée avec des écarts de +3% à +3,5% en Europe (+3,3% pour le CAC40) avec la confirmation de la volonté conjointe d'avancer dans les négociations et de rapprocher les points de vue entre Ukraine et Russie.

Moscou annonce une baisse 'radicale' de ses activités militaires pour favoriser l'organisation d'une rencontre Poutine/Zelensky (ce dernier renonce à rentrer dans l'OTAN et souhaite faire adopter un statut de neutralité par l'Ukraine, sous une protection internationale).



Le CAC40 refranchit les 6.800 et dépasse largement ses niveaux d'avant invasion de l'Ukraine... mais les volumes à l'achat sont plus de moitié inférieurs à ceux observés à la baisse avec des écarts comparables (3%).



Mais surtout, le carnage obligataire se poursuit avec des OAT dont le rendement s'est envolé jusque vers 1,15% avant de se tempérer vers 1,07%, soit +40Pts par rapport aux niveau d'avant conflit.

Les Bunds ont atteint jusqu'à 0,74% avant de se tasser vers 0,68%, les BTP italiens ont fusé vers 2,25% avant de revenir vers 2,15%.

Le rendement du '2 ans' vient d'ailleurs de repasser positif pour le 1ère fois depuis 2014.



Outre Atlantique, 'Le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans a dépassé celui à 10 ans (2,45%)', souligne en effet Liberum, précisant néanmoins que 'l'écart entre les rendements à deux et à 10 ans (écart le plus couramment utilisé) est resté positif'.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français. La confiance des ménages français baisse fortement en mars, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd six points pour s'établir à 91 et se situe ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

L'indice 'GFK' en Allemagne rechute sous les 115, au plus bas depuis juin 2021.



On attend dans l'après-midi, de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.

La détente russo-ukrainienne provoque une forte consolidation du pétrole: remonté vers 113,7$ ce matin, le 'Brent' retombe vers 104$ à Londres (-10% en l'espace de 2 heures).

Mais Vladimir Poutine a réaffirmé que le gaz devrait être payé en Rouble d'ici 48H et que des 'canaux' vont être mis en place pour permettre aux acheteurs de se procurer de la devise russe.

Les Européens refusent cette solution et dénoncent une 'rupture' des termes des contrats historiques.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, le secteur auto flambe avec Renault +10,5%, Plastic Omnium +11,2%, Valéo +13,5% et Faurecia +15%.

Les valeurs bancaires surfent sur l'envolée des taux avec Sté Générale +7,5%, BNP-Paribas +6%, Crédit Agricole +5%...



A l'inverse, Thalès rechute de -4%, Sanofi (-1,8%) indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires en rythme de croisière de son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



Plastic Omnium (+11 à +12%) annonce son entrée en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l'acquisition de sa division Actia Power, et sa participation à un nouveau tour de table de Verkor, avec un investissement de 20 millions d'euros.



Quadient a dévoilé lundi soir un résultat net part du groupe plus que doublé à 88 millions d'euros au titre de 2021, soit 2,17 euros par action, et annoncé un dividende de 0,55 euro par action, en progression de 10%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.