CAC40 : figé vers 7.580 mais les records pleuvent à W-Street

Le 20 décembre 2023 à 16:24 Partager

La bourse de Paris aligne sa 3ème séance de stagnation complète (entre 7.550 et 7.590 pour 95% des échanges) : le CAC40 oscille entre -0,1% et +0,1%, dans des volumes insignifiants (moins de 830MnsE échangé en 7 heures).

Le CAC40 est plombé par Airbus et Safran qui cèdent 1,5%, derrière Renault avec -1,8%, ce qui est compensé par une hausse de +1,8% d'Unibail et de +1,2% de BNP-Paribas.

L'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,2% vers 4.525 au surlendemain d'une séance marquée par un record de clôture à 4.550Pts.

Wall Street marque également le pas mais ne cède rien : le S&P500 (+0,02% à 4.769Pts) aligne ainsi une 10ème séance de hausse consécutive (malgré le plongeon de -10% de FEDEX), de même que le Nasdaq-100 (+0,1%) qui a inscrit vers 16H01 un nouveau record absolu à 16.825Pts... et le Nasdaq Composite gagne +0,2% dans le sillage des '7 fantastiques' qui sont toutes dans le vert après 35 minutes de cotations.



Le Dow Jones qui s'effrite en solo de -0,1% mettrait fin (si l'indice en restait là) à une série de 9 hausses d'affilée.



'Graphiquement et sur le fond, le mouvement haussier reste bien actif, mais après toute cette longue séquence ascensionnelle et à seulement quelques jours de clôturer l'exercice 2023, c'est la recherche de catalyseurs qui semble manquer', expliquent les analystes de Kiplink Finance.



La course aux records absolus se poursuit à New York, dans le sillage des taux longs US qui continuent de se détendre (-6,5Pts sur le '10 ans 'à 3,893%) en dépit de tous les 'bémols' émis par des membres de la FED face à un consensus de 6 à 8 baisses de taux en 2024 quand le FED n'en prévoirait que 3.

Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 69% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Si les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont attendus demain, l'agenda du jour se limitera à la parution aux Etats-Unis des ventes de logements anciens, puis à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Sur le compartiment obligataire européen, la fête n'en finit plus même si la BCE n'annonce encore aucun baisse de taux avant le 2ème semestre 2024 : le Bund à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, recule de -4Pts à 1,972%, au plus bas depuis le 19 mars ou la mi-décembre 2022, nos OAT effacent -5Pts vers 2,478% et les BTP italiens -5Pts également à 3,601%, au plus bas depuis le... 21 août 2022.



Sur le marché des changes, l'euro s'échange contre 1,0960$ (-0,2%).



Du côté des matières premières, les cours du pétrole confirment leur redressement en raison de la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le baril de Brent gagne actuellement près de 1,3% vers 80,3$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce avoir lancé aujourd'hui son premier centre d'expérience digitale situé en Inde, à Bangalore.



Orange Business annonce l'acquisition d'Expertime, société de services spécialisée dans les technologies Microsoft, pour contribuer à son ambition d'accélérer sa croissance dans les services numériques et devenir l'intégrateur réseaux et numérique de référence en Europe.



Suite à la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, Verallia prévient que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son CA total en 2023.



Enfin, le groupement conduit par la Caisse des Dépôts et composé de CNP Assurances, de la MAIF et de la MACSF a fait savoir hier soir qu'il détenait 50,2% d'Orpea à l'issue de l'augmentation de capital bouclée par l'exploitant de maisons de retraite.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.