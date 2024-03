CAC40 : figé vers 7930, WStreet indécis, l'Or grimpe à 2.090$

La bourse de Paris (+ ou -0,05%) ne va nulle part et reste encalminée autour des 7.930 points, pénalisée par la lourdeur du secteur du luxe, avec -1,8% pour Kering, -1% pour Hermès et LVMH.

Le CAC40 continue de perdre du terrain sur l'Euro-Stoxx50 (+0,2%) qui a pulvérisé ce matin un nouveau record absolu au-delà des 4.910Pts.

Pari semble également freiné par le repli initial des indices US (-0,1 à -0,2%) qui reprennent leur souffle après les records de vendredi et une 18ème semaine de hausse.

Ces pertes pourraient aussi bien être effacées d'ici 22H... et le Nikkei (+0,5%) montrait la voie ce matin avec un nouveau record absolu de 35 ans (au-delà de 40.300Pts).



Les prises d'initiatives restent limitées aujourd'hui en Europe en amont d'une semaine intense, qui sera principalement marquée par les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Les opérateurs de marché attendent surtout la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, à l'issue de laquelle un 'statu quo' est largement anticipé.



Son conseil des gouverneurs devrait se continuer à se montrer vigilant quant au processus de désinflation à l'oeuvre sur le Vieux Continent et repousser à plus tard le débat sur les premières baisses de taux.



La publication, vendredi, d'un ralentissement moins prononcé que prévu de l'inflation au sein de la zone euro en février est d'ailleurs venue quelque peu relâcher la pression sur les épaules de la banque centrale.



'C'est surtout la pression sur les salaires qui empêche l'institution monétaire de baisser les taux', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France



'Mais il serait toutefois étonnant qu'une première baisse n'intervienne pas au second trimestre, peut-être pas lors de la réunion d'avril mais probablement plus celle de juin', précise-t-il.



La semaine qui commence sera également animée par une intervention, mercredi, de Jerome Powell, le président de la Fed, devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.



Les investisseurs devraient par ailleurs privilégier la carte de la prudence avant la publication, vendredi, des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui constitueront peut-être le point d'orgue de la semaine.



Au vu de la vigueur du marché du travail américain ces derniers mois, les chiffres du Département du Travail pourraient influencer les anticipations de marché concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui se réunira dans deux semaines.



Le consensus table en moyenne sur 200.000 créations d'emploi en février après le feu d'artifices de janvier, qui s'était traduit par 353.000 nouveaux postes, soit le double des prévisions du marché.



Les investisseurs continueront aussi de surveiller l'actualité politique aux Etats-Unis avec l'organisation demain de primaires dans une quinzaine d'Etats, une journée cruciale connue sous le terme de 'Super Tuesday'.



'Il est attendu une très large victoire de Biden et Trump dans leur camp respectif', rappellent ce matin les équipes d'Oddo BHF. 'Sauf coup du sort, ce seront les candidats le 5 novembre', souligne la banque privée.



Les marchés obligataires évoluent en ordre dispersé avec -3Pts sur nos OAT (2,8700%)et les Bunds mais +4Pts sur les T-Bonds vers 4,2180%.



Le Dollar s'effrite de -0,2% vers 1,0860/E, le pétrole continue de défier la résistance des 83,7$ à Londres.

L'Once d'or se maintient en territoire record vers 2.090/2.095$/Oz : le franchissement des 2.075/2.08$ semble validé... une poussée haussière à surveiller, et potentiellement à relier à une actualité géopolitique tendue.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Carrefour annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions sur une période s'ouvrant ce 4 mars, conformément au programme pour un maximum de 700 millions d'euros annoncé en marge de ses résultats annuels.



Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité de produits en bois traité (poteaux, clôtures, rampes) en Irlande (PDM) et au Royaume-Uni (Calders & Grandidge), au groupe Iivari Mononen.



TotalEnergies annonce avoir posé avec Bapco Energies, la compagnie nationale en charge de la transition énergétique du Bahreïn, les bases d'une coopération pour l'optimisation de la raffinerie de Sitra et dans le trading de ses produits pétroliers.



Veolia annonce la finalisation de la cession de SADE-CGTH, sa filiale à 100% spécialisée dans la construction et la remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, au groupe de travaux publics NGE, pour un montant en valeur d'entreprise de 260 millions d'euros.





