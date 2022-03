CAC40 : flirte avec les 6.100, perd -9% en hebdo, malgré NFP

La bourse de Paris accroit son repli -3,8% à 6.120) et franchit les seuil des -9% en 'hebdo', se rapprochant des -10% qui seront atteints en cas de test des 6.100.

Et c'est pire en Allemagne avec -4% pour le DAX, -4,7% à Milan, l'Euro-Stoxx50 affichant -3,9%.



La tension est montée d'un cran en Ukraine. Cette nuit, la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, a été touchée par des tirs russes laissant craindre une possible fuite radioactive... mais seul un batiment administratif a été touché et l'incendie rapidement maitrisés par les pompiers ukrainiens.



Mais cela aurait pu être beaucoup plus grave: chaque jour qui passe apporte son lot de désillusions et qui sait quelle calamité pourrait survenir durant le weekend: ceci explique la frilosité des acheteurs.



Cet épisode vient accréditer le scénario évoqué hier par Emmanuel Macron à la suite d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, selon lequel le 'pire pourrait être à venir'.



Signe de tension des marchés, l'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés gagne près de 10%, à 33. Pour rappel, au-delà de 20, on considère généralement les marchés comme 'nerveux'.



Mais le repli des indices reste 'ordonné', il n'y a pas de 'panic selling' comme en mars 2020 avec des séances à -7%.

Wall Street vient de rouvrir en baisse modérée (scores très homogènes de -1,2% à -1,3% pour le Dow Jones au pire) mais avec 95% de valeurs en repli.



Le pint d'orgue de la semaine, le 'NFP', est éclipsé par le 'géopolitique': les UAS ont créé +678.000 emplois contre 400.000 espérés: le 'mieux que prévu' prévaut également pour les 2 mois précédents. Les créations de jobs en décembre sont révisées de +510.000 à +588.000, en janvier de +467.000 à 481.000, soit +92.000 en tout.

Autre chiffre 'meilleur que prévu' : les salaires horaires n'ont pas bougé au lieu de +0,5% attendu.

Le taux de participation de la population active progresse de 62,2 à 62,3% et le taux de chômage recule symétriquement de -0,1% à 3,8%.

Charles Evans (FED de Chicago) salue ces chiffres solides et pronostique que le marché du travail US va demeurer vigoureux : les plans de la FED en matière de hausse de taux sont maintenus, compte tenu des perspectives inflationnistes actuelles.



Les ventes au détail dans la zone euro ont rebondi moins fortement que prévu en janvier par rapport au mois précédent, montrent des données publiées vendredi par Eurostat.



D'après les estimations de l'office statistique de l'Union européenne, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro.



A titre de comparaison, les économistes les attendaient en moyenne en hausse de 1,5%.



Le recul du mois de décembre, consécutif à l'apparition du variant Omicron, a été revu à -2,7%, contre -3% en première estimation.



Sur un an, c'est-à-dire par rapport à janvier 2021, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 7,8% en janvier dans la zone euro, une hausse essentiellement imputable à l'augmentation des achats de carburants (+12,7%).

Les marchés de taux jouent leur rôle de 'refuges' avec des OAT et des Bunds qui se détendent de -6Pts et les T-Bonds US de -12Pts à 1,725%.



Le pétrole reprend son ascension avec +4% à +4,5% sur le 'Brent' (115$) et le WTI (112,7$), sans oublier le gaz qui s'envole de +6,5% en Europe, (soit +1000% sur 12 mois !), ce qui ajoute au stress des marchés.



Dans l'actualité des valeurs françaises, les banques souffrent et Sté Générale chute lourdement (-8%), BNP Paribas perd -4%.

Seul Thalès surnage au sein du CAC avec +1,2%.



Manitou publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 87 millions d'euros, à comparer à 40 millions en 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle courante améliorée de 1,2 point à 6,6%, pour un chiffre d'affaires de 1,87 milliard, en hausse de 18% en comparable.



Dassault Aviation dévoile un résultat net 2021 doublé à 605 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,5 points à 7,3%, grâce notamment à une diminution du poids de la R&D autofinancée. Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique s'établit à 7,23 milliards d'euros, en progression de près de 32%, tandis que ses prises de commandes se sont montées à 12,08 milliards, contre 3,46 milliards l'année précédente.



Enfin, Michelin annonce dans un communiqué faire face à des difficultés importantes en matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses clients en raison de la grave crise qui se déroule actuellement en Ukraine. Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le Groupe a décidé d'arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours, au cours des prochaines semaines.



