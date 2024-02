CAC40 : flirte avec les 7800 pts, signe de nouveaux records

La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,34%, à 7795 points, un niveau de clôture historique, rendu possible par les performances de Air Liquide (+8,3%), Veolia (+2,6%) ou encore Carrefour (+2,4%).



Outre ce record de clôture, l'indice parisien a brièvement atteint les 7805 points quelques instants avant le gong final, une altitude qui n'avait jusqu'alors jamais été atteinte.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'un rebond de +0,8% en séquentiel (et +1,9% en rythme annuel) du secteur de la construction dans la zone euro en décembre, après deux mois consécutifs de contraction, selon Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne).



Les analystes de Capital Economics s'attendent pourtant à un accès de faiblesse du secteur du bâtiment cette année, après les plus hauts atteints au printemps dernier.



'Nous nous attendons à ce que la construction reparte à la baisse en 2024, essentiellement du fait de la piètre performance de l'Allemagne', souligne le bureau de recherche économique basé à Londres.



Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ressort en repli de -0,4% (22ème mois de recul consécutif) mais c'est un peu mieux que le recul de 0,5% qui était anticipé.



En conséquence, le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, mais prévient anticiper un ralentissement de la croissance à des niveaux proches de zéro sur les deuxième et troisième trimestres.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se replie de -4,5Pts à 4,251% (+50Pts depuis le début de l'année), la baisse des rendements flirte avec les -4Pts en Europe avec des Bunds à 2,371%.



Notons que l'euro gagne près de 0,3% face au billet vert autour des 1,08$/E.



Le marché pétrolier reste tiraillé entre espoirs d'un redressement de l'économie mondiale et craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la demande. Dans ce contexte, le Brent recule de 1,2%, autour des 82,3$ le baril.



Dans l'actualité des entreprises, Bic (+8,7%) a publié hier soir un chiffre d'affaires de 526,1 ME au titre du 4e trimestre, stable en données publiées (-0,1%) et en hausse de 2,4% à base comparable, par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent.



Air Liquide a publié ce matin au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 11,6% à 3,08 milliards d'euros, soit 5,90 euros par action, et un résultat net récurrent en hausse de 13,3% hors effets de change. Les investisseurs saluent la hausse de la marge anticipée en 2024 ainsi que la hausse du dividende (+1 action gratuite distribuée au printemps, un 'cadeau' traditionnel).



CGG annonce la livraison d'une nouvelle étude CCUS (capture, utilisation et stockage de dioxyde de carbone) pour l'évaluation des sites potentiels de stockage de CO2 de la région en forte croissance du sud-est asiatique.



Neoen indique avoir franchi le cap de 1 GW (gigawatt) de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction dans les pays nordiques, cinq ans après avoir lancé la construction de sa première centrale éolienne en Finlande.



Enfin, Orange et Masmovil annoncent avoir reçu l'autorisation de la Commission européenne de regrouper leurs activités en Espagne, sous la forme d'une co-entreprise à parts égales, co-contrôlée, avec des droits de gouvernance égaux au niveau de l'entité combinée.





