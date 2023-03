CAC40 : franchit les 7000 pts, tiré par les valeurs du luxe

Les acheteurs reviennent en force alors que le risque de faillite de Crédit Suisse semble écarté (ainsi que le risque de contamination qui lui était associé) : le CAC40 conclut la journée sur un gain de 2.03%, à 7025 points, effaçant une bonne partie de la perte de la veille (-3.6%).



L'indice parisien est de nouveau tracté par les valeurs du luxe qui figurent parmi les plus fortes hausses de CAC40, avec notamment +4.7% pour Hermès, +3.5% pour LVMH ou encore +2.5% pour Kering.



Les places boursières européennes réagissent avec un incontestable sang-froid à l'annonce d'une hausse de 50 Pts des 3 principaux taux directeurs de la BCE, déjouant un large consensus qui tablait sur une hausse limitée à +25Pts. Ainsi, Francfort gagne 1.7% devant Londres à +0.9%.



La Banque centrale européenne maintient comme priorité la maîtrise de l'inflation et a laissé entendre que d'autres relèvements étaient à venir en dépit des inquiétudes entourant actuellement la santé du système financier mondial.



Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt se trouvent ainsi relevés à respectivement 3,50%, 3,75% et 3%.



Les anticipations de hausse vers 4,00% restent très minoritaires, et +0,25% début mai à 3,75% semble un maximum.

Dans son communiqué, le conseil des gouverneurs indique surveiller attentivement les tensions actuelles sur les marchés, tout en jugeant que le secteur bancaire de la zone euro -en pleine tourmente la veille- est 'résilient'.



La BCE a par ailleurs revu à la hausse ses projections de croissance pour la zone euro -à +1%- en raison du recul des prix de l'énergie et d'une meilleure résistance de l'économie à un environnement international difficile.



Mais l'institution estime aussi que l'inflation devrait 'rester trop forte pendant une trop longue période': les économistes de la BCE estiment qu'elle devrait s'établir en moyenne à 5,3% en 2023, 2,9% en 2024 et 2,1% en 2025.



Concernant ses rachats d'actifs, le programme d'achats d'actifs (APP) sera réduit à un rythme mesuré de l'ordre de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023, puis son rythme sera ajusté au fil du temps.



La BCE n'exclut pas de recourir à un programme d'injection de liquidités si les tensions sur les marchés devenaient alarmantes.



Côté chiffres, l'actualité était dense aux Etats-Unis : les permis de construire et les mises en chantier ont fait un bond en avant de +9,8% en février (pour un total de 1,45 million en rythme annuel), reflétant une amélioration du marché de la construction résidentielle, essentiellement grâce à la vigueur de l'activité sur la côte ouest du pays.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à février, la statistique s'inscrit néanmoins en repli de 18,4%.

Le nombre de permis de construire a quant à lui augmenté de 13,8% le mois dernier, à 1,34 million d'unités, mais accuse un recul de 17,9% en glissement annuel.



L'indice d'activité courante de la Fed de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -24.3 en février à -23.2 en mars, soit sa 7ème lecture négative consécutive. Si le chiffre est en très légère amélioration, il reste loin des -15.6 anticipés par le consensus.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 20 000 lors de la semaine du 6 mars, s'établissant à 192 000 contre 212 000 la semaine précédente selon le Département du Travail: c'est un retour à la case départ, sur des niveaux historiquement bas.



Toujours outre-Atlantique, les prix à l'importation ont baissé de -0,1%, pour la septième fois en huit mois en février, dernière indication en date du processus continu de désinflation actuellement à l'oeuvre aux Etats-Unis.

Sur 12 mois à fin février, les prix à l'importation accusent un repli de 1,1%, leur premier recul annuel depuis la fin 2020 et leur plus forte baisse depuis le déclin de 1,3% enregistré en septembre 2020.



Les marchés de taux qui avaient peu réagi vers 14H aux 50Pts de hausse annoncés par la BCE commencent à piquer du nez.

Les marchés repassent en mode 'risk-on', ce qui fait de l'ombre aux OAT (+10Pts à 2,77%) et aux Bunds qui se tendent de +11Pts et 2,225%, les BTP italiens affichent seulement +3,5Pts à 4,14%.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies et le leader canadien des magasins de proximité Alimentation Couche-Tard ont signé des accords portant sur les réseaux de stations-service de TotalEnergies dans 4 pays européens.



Vinci annonce que l'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01 %, signe un retour à la rentabilité avec un bénéfice net de 196,5 millions de livres sterling en 2022, après plus de 830 millions de livres sterling de pertes de 2020 et 2021. Le bénéfice opérationnel (Ebitda) est à 446,3 millions de livres sterling.



Air France détaille son programme été 2023, marqué par le renforcement de la desserte de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Est.



Au total, 191 destinations seront desservies dans 89 pays, avec un réseau et un programme au niveau de 2019. La compagnie annonce l'ouverture de nouvelles routes vers Dar Es Salaam (Tanzanie) et Ottawa (Canada) depuis Paris-Charles de Gaulle, et vers Belém (Brésil) depuis Cayenne (Guyane).





