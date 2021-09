CAC40 : gagne 0,5% dans des volumes très restreints

La Bourse de Paris gagne près de 0,5%, à 6722 points, dans des volumes d'échange très restreints (moins de 300 ME échangés à 10h30), à l'aube d'une semaine qui sera surtout marquée par la réunion de la Banque centrale européenne prévue jeudi à Francfort et la conférence de presse de Christine Lagarde.



Dans un contexte d'inflation, les investisseurs seront extrêmement attentifs aux décisions de la banque centrale et aux possibles évolutions de sa politique monétaire. La BCE avait d'ailleurs secoué les marchés début septembre, après la sortie remarquée de plusieurs membres 'faucons' de l'institution.



'Vu les données positives parues depuis deux-trois mois, le staff va revoir en hausse ses projections de croissance et d'inflation sur 2021', prédit-on chez Oddo BHF.



'Les partisans d'une baisse des achats PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie, NDLR) y verront de quoi justifier leur position', prévient la banque privée franco-allemande.



En attendant cette échéance, la séance d'aujourd'hui s'annonce calme en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de 'Labor Day'.



Les investisseurs ont toutefois pu prendre connaissance ce matin des chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, en hausse de 3,4%, atteignant ainsi un niveau record depuis 1991, d'après les données CVS-CJO et ajustées de prix de Destatis.



Du côté des valeurs françaises, TotalEnergies a fait savoir ce matin qu'il avait signé avec l'Irak une série d'accords consistant à mettre en valeur les ressources naturelles du pays afin d'y améliorer la fourniture en électricité. TotalEnergies a notamment prévu d'investir dans des installations visant à récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers.



Spie a déposé aujourd'hui une offre non engageante auprès d'Engie en vue d'acquérir Equans, un rapprochement qui permettrait de créer le partenaire de choix pour les clients de tous secteurs d'activités, à travers l'Europe, indique la société.



Korian a annoncé lundi la réalisation de deux acquisitions en Italie, qui vont lui permettre d'y constituer une ligne d'activité entièrement dédiée à la santé mentale.



Enfin, Carrefour a fait part de la signature d'un accord régional avec des éleveurs bovins Label Rouge de la région Grand Est, pour proposer aux consommateurs de la viande bovine issue de la Filière Qualité Carrefour (FQC) répondant à un cahier des charges strict.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.