CAC40 : grappille 0,1% dans des volumes insignifiants

La bourse de Paris grappille 0,1%, autour des 7115 points, dans des volumes d'échanges logiquement très réduits -à peine plus de 150 ME échangés à 10h30- en cette séance de Noël dont la clôture est prévue à 14h05.



Alors que Londres a également prévu de fermer ses portes à mi-journée, d'autres places boursières européennes n'ont simplement pas ouvert - à l'instar de Francfort ou Zurich - limitant d'autant les liquidités. &



Si l'indice parisien vient de signer trois belles séances de hausse consécutives (+1,4%, +1,2%, +0,7%), il aura probablement des difficultés à prolonger une telle dynamique haussière aujourd'hui: outre l'absence de liquidité, aucun indicateur économique ne figure en effet à l'ordre du jour, les notes d'analystes se font rares, et les marchés d'actions américains seront fermés toute la journée...



Dans ce contexte, Eiffage a annoncé ce matin avoir finalisé l'acquisition de 35% du capital d'A'liénor, concessionnaire de l'autoroute A65 (située entre Pau et Langon) jusqu'en 2067, et de 100% du capital de Sanef Aquitaine, titulaire du contrat d'exploitation-maintenance qui devient A'liénor Exploitation.



Icade fait savoir que sa foncière santé a acquis 100% des titres d'un fonds d'investissement immobilier portugais détenant un portefeuille prime de quatre hôpitaux privés au Portugal pour un montant de 213 millions d'euros droits inclus.



Enfin, EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE, entité de MPG Austria (ORIG/MPG), annoncent un accord prévoyant l'acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique.



