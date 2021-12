CAC40 : grappille 0,2% dans un contexte d'optimisme prudent

La bourse de Paris progresse de 0,2%, autour des 7070 points, en cette dernière séance complète avant Noël. En effet, tout comme les autres grands marchés d'Euronext, la place parisienne fermera ses portes demain à 14h05, avant les festivités du week-end.



Après les récentes turbulences liées à l'émergence d'Omicron, le marché parisien a renoué avec les 7000 points, profitant hier d'une tendance haussière en provenance d'Amérique et de la performance d'Airbus qui s'est arrogé 4% grâce à un contrat avec l'armée française.



Ces éléments positifs ne doivent pourtant pas faire oublier l'instabilité de la situation sanitaire: l'ombre d'Omicron plane sur les marchés en même temps que le variant s'étire aux quatre coins du monde, et sa propagation continue de brider l'appétit des investisseurs pour le risque.



Les marchés ont toutefois semblé soulagés hier par la parution d'une dépêche de Bloomberg affirmant que 80% de personnes contaminées par Omicron étaient asymptomatiques, et que les admissions aux urgences restaient rares.



La Chine a néanmoins pris de nouvelles mesures de confinement ces dernières heures et le Dr Fauci, la référence américaine en ce qui concerne l'épidémie de Covid, a recommandé aux Américains d'éviter les grands rassemblements à Noël.



Aujourd'hui, les investisseurs pourront prendre connaissance des chiffres de inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, ainsi que des commandes de biens durables, des dépenses des ménages, de la confiance des consommateurs du Michigan et des ventes de logements neufs



Dans l'actualité des valeurs françaises, Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe 2020/21 en amélioration de 63% à 11,6 millions d'euros, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en croissance de 54% à 32,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 17% à 202,3 millions.



Carmat annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés sur certaines de ses prothèses. Cette investigation a permis d'identifier l'origine du problème de qualité, et de déterminer les changements requis pour éviter qu'il ne se reproduise, indique la société.



Enfin, Altarea annonce la création du fonds Alta retail parks. conformément aux accords de partenariats annoncés en juin dernier avec Crédit Agricole Assurances, portant sur un milliard d'euros d'investissements, droits inclus, dans des actifs détenus par Altarea.



A cette occasion, Altarea a cédé 49% d'un portefeuille de neuf retail parks français, actifs représentant une surface cumulée de 212.000 m2 et qui génèrent 30 millions d'euros de revenus locatifs bruts annuels.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.