CAC40 : la lourdeur revient, le rebond de W-Street s'évanouit

La Bourse de Paris joue aux montagnes russes: elle s'est enfoncée ce matin jusque vers à 6.1504 points (un niveau de soutien technique important pour nombre de chartistes) puis s'est redressée au-dessus des 6.200 vers 15H45... avant de rechuter de -0,9% vers 6.155.



L'Euro-Stoxx50 cède -0,8%, Londres et Amsterdam flirtent avec les -1%.



Le bilan du mois d'août est très négatif (-4,3%) après que le CAC ait reperdu 7% sur ses récents sommets (6.600Pts).

A Wall Street, le léger rebond des indices US (le Dow Jones affichant +0,5%, le S&P500 +0,7%) n'a pas tenu et le rouge domine -légèrement- sur le 'Dow' et le 'S&P'.



Cette dernière séance du mois est également rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la première estimation de l'inflation dans la zone euro en août.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 9,1%, en légère accélération donc par rapport à 8,9% en juillet, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Comme en Allemagne hier, ces chiffres mettent en évidence une nouvelle accélération des prix à la consommation dans la région et venir encore un peu plus alimenter le débat sur la remontée des taux, le facteur dominant du moment.



En France, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,8% en août 2022, marquant donc une légère décélération après +6,1% le mois précédent.



Au deuxième trimestre 2022, le PIB de la France en volume rebondit de 0,5% en variation trimestrielle (après -0,2% au premier trimestre 2022), selon les données détaillées de l'Insee qui confirme donc sa première estimation.



Les marchés obligataires s'orientent une nouvelle fois à la baisse et les rendements se tendent symétriquement de +3Pts sur les OAT (vers 2,157%) et les Bunds (1,53%).

Aux Etats Unis, les T-Bonds reviennent à l'équilibre vers 3,105/3,11%.



'Les discours récents ne laissent augurer aucune pause imminente dans le cycle de resserrement', rappellent les équipes d'Oddo BHF dans une récente note.



Pour la banque privée, la réunion de la BCE prévue la semaine prochaine devrait se solder par une hausse de 50 points de base, même si l'hypothèse d'un relèvement de 75 points semble de plus en plus tenir la corde.



Aux Etats Unis, le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 132.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre inférieur de moitié au consensus des économistes, après les 270.000 créations enregistrées le mois précédent.



'Nos données suggèrent un changement récent vers un rythme d'embauche plus prudent, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie', commente Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Aux Etats-Unis, la probabilité estimée d'une hausse de taux de 75 points de base atteint désormais 62,5%, selon le baromètre FedWatch de CME Group, après le solide indice de confiance du Conference Board dévoilé hier.



'Ces nouvelles positives sur l'économie ont renforcé la confiance des investisseurs sur le fait que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux en 2023', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



Sur le marché des changes, l'euro se stabilisé un peu de au-delà parité face au dollar, à 1,001 face au dollar, en perspective de la normalisation de la politique de la BCE.



Seule bonne nouvelle de ce début de matinée, l'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier chinois est ressorti à 49,4 en août, contre 49 en juillet, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques.



'Malgré les impacts de la Covid-19 et les canicules, l'économie chinoise a maintenu sa reprise', se félicité le BES.



Du coté des valeurs, Renault prend la tête du classement avec +2%, Euroapi domine le SBGF-120 avec +4,3%.

A l'inverse, TotalEnergies ferme la marche avec -3% : le groupe annonce le démarrage, le 1er septembre, de son programme massif de réduction des prix des carburants en France, programme qui concerne près de 3.500 stations-service. Ainsi, il baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes d'euro le litre du 1er septembre au 31 octobre, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux.



Airbus annonce que Dominik Asam, son chief financial officer (CFO), a décidé de quitter l'entreprise début mars 2023 après presque quatre ans en poste, pour saisir une nouvelle opportunité en tant que directeur financier de l'éditeur de logiciels d'entreprises SAP.



bioMérieux indique rehausser légèrement ses objectifs de croissance des ventes, à entre -6% à -3% en organique, et de résultat opérationnel courant contributif, à entre 580 et 625 millions d'euros. Au premier semestre 2022, le spécialiste français du diagnostic in vitro a vu son résultat net part du groupe reculer de 18% à 228 millions d'euros, et son ROC contributif se tasser de 15% à 322 millions, soit une marge de 19,4%.



