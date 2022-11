CAC40 : la prudence domine avant l'inflation US

La bourse de Paris est en léger recul ce matin et cède près de 0,4%, autour des 6400 points.



Très occupée ces derniers jours par l'issue encore incertaine des élections américaines, la Bourse de Paris va revenir aujourd'hui à son thème de prédilection du moment, celui de l'inflation, avec la parution cet après-midi des derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis.



La prudence devrait encore l'emporter aujourd'hui en attendant la publication, à 14h30, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre.



En septembre, les chiffres du CPI avaient douché les espoirs des investisseurs de voir la Fed enfin amorcer un ralentissement de son cycle de hausse de taux.



En augmentant de 0,4% sur un mois, le CPI avait stoppé le déclin amorcé en juin. Encore plus inquiétant, l'indice dit 'sous-jacent' (core) avait pris 0,6% pour atteindre un nouveau pic de +6.6% sur un an.



Sachant que l'administration Biden a décidé d'avoir recours aux stocks stratégiques de pétrole afin de limiter la hausse des carburants et limiter flambée de l'inflation avant les élections, l'inflation 'core' sera donc l'élément primordial à considérer pour évaluer la trajectoire réelle de l'inflation.



Après tant de faux espoirs, il apparaît toutefois peu probable que ces chiffres suffisent à rassurer dans l'immédiat les hauts responsables la Réserve fédérale américaine.



Dans l'actualité des valeurs, à l'occasion de ses trimestriels, Engie indique relever ses objectifs 2022 pour viser désormais un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) de 4,9 à 5,5 milliards d'euros, sur la base de fourchettes indicatives d'EBITDA de 13,2-14,2 milliards et d'EBIT de 8,5-9,5 milliards.



Arkema publie un résultat net courant de 260 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022 (contre 258 millions un an auparavant), soit 3,52 euros par action, et un EBITDA en légère croissance de 4,4% à 495 millions, soit une marge à 16,7%.



Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent de 1,27 milliard d'euros, en baisse de 10%, au titre du troisième trimestre 2022, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent de 2,19 milliards, en repli de 4,3% (-5,1% pro forma de Creval et Lyxor).



Enfin, ArcelorMittal publie un résultat net de neuf milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2022, contre 10,9 milliards un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA en baisse d'un peu plus de 10% à 12,9 milliards de dollars.



