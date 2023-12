CAC40 : la prudence domine avant l'inflation américaine

Le 22 décembre 2023 à 10:56 Partager

La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 7575 points, dans un contexte d'attentisme avant le long week-end de Noël et la publication d'indicateurs cruciaux sur l'inflation aux Etats-Unis.



La tendance reste hésitante alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales, tout en devant digérer des indicateurs économiques souvent mitigés.



L'inflation PCE - l'indicateur sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour surveiller la trajectoire des prix - est attendue à 14h30 et devrait décliner par rapport au mois précédent.



Le consensus table sur un recul à 3,4% dans sa version de base ('core'), c'est-à-dire hors alimentation et énergie, en novembre, contre +3,5% au mois d'octobre, des attentes confortées par les données rassurantes sur les prix publiées la semaine passée.



'Si tel est le cas, cela conforterait la Fed dans son pivot vers un assouplissement monétaire', soulignent les analystes d'Oddo BHF.



Malgré le ton accommodant adopté par l'autorité centrale la semaine dernière, les investisseurs commencent à redouter que la Fed décide de freiner ses baisses de taux l'an prochain face à la persistance de l'inflation et à la solidité des données économiques.



La séance du jour sera également marquée par la publication aux Etats-Unis des commandes de biens durables, des ventes de logements neufs et de la confiance des consommateurs du Michigan.



Sachant que toutes les places d'Euronext resteront fermées lundi et mardi, les investisseurs pourraient aussi commencer à peaufiner leur stratégie pour 2024 à l'approche du Nouvel An.



Alors que le CAC 40 flirte depuis plusieurs jours avec la barre historique et difficile à passer des 7600 points, qu'il avait pourtant franchie la semaine passée, il va falloir un vrai catalyseur pour faire bouger les investisseurs.



'A seulement quelques séances de la clôture annuelle, l'indice CAC 40 reste partagé entre conserver sa performance acquise et le risque de perdre trop rapidement son record absolu de la semaine dernière', expliquent les chartistes de Kiplink.



Les rendements obligataires poursuivent leur baisse, avec un dix ans américain à 3,87%, tandis que son équivalent allemand évolue autour de 1,97%.



L'euro remonte face au dollar pour venir tester, autour de 1,10, de nouveaux plus hauts depuis l'été, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.



Le marché pétrolier reste soutenu par des facteurs géopolitiques, en l'occurrence des tensions en Mer rouge, qui font plus que compenser la perspective d'un ralentissement de l'activité économique mondiale. Ainsi, le Brent s'apprécie de 1,2% à 80,3 dollars le baril.



Notons que l'or, valeur refuge par excellence, est aussi au plus haut à 2053$ l'once (+1%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard annonce avoir signé un accord pour la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex. Soumise à des conditions suspensives habituelles, elle devrait être finalisée d'ici fin juin 2024.



Vinci indique avoir remporté, via sa filiale locale Seymour Whyte, un contrat de plus de 86 millions d'euros pour la modernisation du barrage Cressbrook à Toowoomba, situé près de Brisbane dans l'Etat du Queensland en Australie.



Enfin, Neoen annonce avoir signé un contrat EPC clé-en-main avec une joint-venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Energies & Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn, dans l'Etat australien de New South Wales.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.