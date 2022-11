CAC40 : la prudence domine, regain de tensions géopolitiques

La bourse de Paris cède près de 0,3%, autour des 6625 points, dans un contexte géopolitique qui se tend encore davantage après qu'un missile de fabrication russe s'est abattu sur la Pologne faisant deux victimes.



Si l'auteur du tir n'a pas été identifié, l'incident ranime la crainte d'escalade et de propagation du conflit russo-ukrainien, la Pologne étant par ailleurs membre de l'OTAN.



'On sait qu'une frappe délibérée contre un membre de l'OTAN marquerait une énorme escalade', confirme Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank. Toutefois, 'il est vite devenu évident qu'il était hautement improbable qu'il s'agisse d'une attaque directe et les commentaires tombés pendant la nuit vont plutôt dans le sens d'une rapide désescalade', tempère-t-il.



Si la réaction des marchés semble pour l'instant limitée, les investisseurs semblent malgré tout disposés à marquer une pause après les gains des dernières semaines, qui ont permis au CAC de reprendre 17% depuis son creux de la fin septembre.



Les marchés d'actions ont été portés par l'optimisme autour d'un ralentissement de l'inflation susceptible d'entraîner une pause dans le cycle de hausses des taux de la Fed.



Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se concentrera en début d'après-midi sur les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis.

En attendant, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une nouvelle accélération de l'inflation en Grande-Bretagne rn octobre, celle-ci atteignant son rythme le plus élevé en plus de 40 ans, selon l'Office national de la statistique (ONS).



La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 11,1% sur un an le mois dernier, son plus haut niveau depuis octobre 1981, après +10,1% en septembre, montrent les statistiques publiées ce matin.



Dans l'actualité des sociétés, Alstom publie au titre de son premier semestre 2022-23 un résultat net ajusté en hausse de 4% à 179 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 18% à 397 millions, soit une marge améliorée de 0,4 point à 4,9%.



Renault Group fait part du lancement de Renaulution Shareplan, une opération d'actionnariat salarié de grande ampleur, dans le cadre de son ambition de multiplier par trois le nombre de ses actionnaires salariés pour atteindre 10% d'ici 2030.



Air France-KLM annonce le lancement d'une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d'un montant nominal d'environ 300 millions d'euros.



Enfin, Deezer annonce la signature d'un accord de partenariat avec l'italien DAZN, plateforme internationale de streaming et de divertissement sportif, pour permettre aux abonnés de DAZN d'écouter leurs titres, albums et playlists préférés sur Deezer.



