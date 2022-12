CAC40 : la prudence l'emporte dans des volumes réduits

Après avoir longtemps oscillé autour de son point d'équilibre, la bourse de Paris a plus nettement basculé dans le rouge sur les coups de 16h, achevant finalement la séance sur un recul de 0,61%, autour des 6510 points, soit pratiquement son plus bas du jour (6506 points).A noter la faiblesse des volumes, caractéristique de cette période de fin d'année, avec moins de 1,7 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture de la séance.Par ailleurs, on observe la même dynamique baissière outre-Atlantique, où le S&P500 cède 0,6%, devant le Nasdaq (-1%) et derrière le Dow Jones (-0,5%), au lendemain d'une séance qui avait vu certaines valeurs technologiques perdre du terrain, à l'instar de Tesla (-11,4%).Chez Kiplink, on fait part des craintes persistantes des investisseurs au sujet des taux d'intérêt et du risque de récession, craintes qui génèrent logiquement une certaine prudence chez les rares investisseurs présents en cette période de trêve des confiseurs.De plus, 'le santa rally semble difficile cette année, les marchés financiers ayant célébré Noël un peu plus tôt, avec les fortes hausses constatées en novembre sur la majorité des indices mondiaux', pointait Vincent Boy, analyste chez IG France, en début de semaine dernière.'En effet, la baisse de l'inflation et la perspective d'un pivot de la Fed, alliée à un soft landing de l'économie ont permis une certaine euphorie ces derniers mois', indiquait-il.Dans l'actualité des valeurs, Neoen a signé un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, contrat pour une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful, en Australie.AB Science a reçu pour son masitinib, la désignation de médicament orphelin (ODS) par l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.Entech annonce avoir obtenu une commande d'Engie Laborelec pour un système de stockage par batteries qui sera installé au centre européen des énergies marines (EMEC) situé sur l'île d'Eday, dans l'archipel des Orcades au nord de l'Ecosse.Enfin, Vergnet fait part d'une accélération de la construction de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez au Niger, l'un des plus grands projets photovoltaïques hybrides d'Afrique, et jugé 'particulièrement stratégique pour le groupe'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.