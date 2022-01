CAC40 : lâche près de 1%, Wall Street rouvre dans le rouge

La bourse de Paris achève la journée sur une perte de 0,94%, à 7.133pts, dans un contexte de repli généralisé en Europe: l'Euro Stoxx50 cède d'ailleurs près de 0,8% et les marchés américains, qui ont rouvert après un week-end prolongé, sont nettement dans le rouge: le S&P 500 et le Dow Jones cèdent respectivement 1,6% et 1,4% tandis que le Nasdaq perd plus de 2%.



En Europe, l'indice ZEW des perspectives économiques en Allemagne publiés en cours de matinée se voulait pourtant rassurant, indiquant que le moral des investisseurs allemands s'est nettement amélioré en janvier.



L'indice s'est en effet accru de 21,8 points pour s'établir à 51,7 ce mois-ci, alors que les économistes n'anticipaient qu'une hausse d'une dizaine de points.



'Les perspectives économiques se sont considérablement améliorées avec le début de l'année', explique l'institut ZEW. 'Le principal facteur derrière cela est l'idée selon laquelle l'incidence des cas de Covid-19 va chuter de manière significative avec l'arrivée de l'été'.



Cet indicateur favorable ne suffit donc pas à éclipser les inquiétudes suscitées par le niveau élevé d'inflation, les investisseurs s'interrogeant d'ailleurs quant à la capacité de la Fed à agir un peu plus offensivement, 'ce qui pourrait se traduire par un arrêt définitif de l'assouplissement quantitatif en janvier au lieu d'attendre mars ', indique-t-on chez Kiplink.



Aujourd'hui, Goldman Sachs a dévoilé au titre du dernier trimestre 2021 un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars, soit un BPA en repli d'un peu plus de 10% en comparaison annuelle à 10,81 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 15,6%.



Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Bank of America et Morgan Stanley tandis que Netflix publiera ses résultats jeudi, suivi de Schlumberger, le numéro un mondial des services parapétroliers, vendredi.



Une statistique de premier plan était également attendue aujourd'hui, l'indice Indice Empire State de la Fed de New York.



L'indice ressort à -0,7 pour le mois en cours, en chute de 33 points par rapport au précédent, alors que le consensus anticipait une dégradation bien moins forte d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bic annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'Inkbox, marque en ligne de tatouages semi-permanents basée à Toronto (Canada), opération marquant 'une nouvelle étape dans la transformation de Bic en entreprise de croissance, centrée sur le consommateur'.



Vivendi a décidé d'accompagner le groupe de communication digitale Progressif Media, spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de campagnes sur les réseaux sociaux, en en devenant actionnaire à hauteur de 8,5%.



Enfin, CGG annonce l'extension pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, du centre d'imagerie dédié, opéré dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour le suivi permanent des réservoirs (PRM).



Moody's Investor Services annonce avoir placé sous revue, en vue d'une possible dégradation, la notation senior non garantie 'A3' d'EDF, ainsi que la notation 'Baa3' de ses obligations subordonnées junior perpétuelles, tout en confirmant sa notation court terme 'Prime-2'.



