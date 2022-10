CAC40 : le CPI US douche tous les marchés, actions et taux

Grosse douche froide sur les marchés à 14H30 avec le chiffre le plus attendu depuis début octobre, c'est à dire le CPI US: l'inflation ressort plus forte que prévu et le CAC40 perd -170Pts (-2,5%) en ligne droite en 5 minutes, dans le cadre d'un contrepied qui comptera parmi les plus violent de l'année en cours.



Quelques acheteurs ont tenté un coup de bluff en amont de la publication, faisant grimper entre 12H et 14H25 le CAC de plus de 1%... mais mal leur en a pris puisque l'indice retombe à -2% vers 5.710 et le gros enjeu de cette séance va être de préserver le plancher annuel des 5.675 d'ici le weekend (à peine 1% de marge de sécurité).



La France se retrouve de surcroit plongée dans un contexte de tension sociale et surtout de possible paralysie de l'activité avec des stations service à sec, des grèves dans les centrales nucléaires, une grève des dockers et des rumeurs de débrayage à la SNCF: sans carburants et sans transports en commun, c'est le scénario de 1995 qui commence à poindre avec le risque de soudaine plongée en récession qui en découle.

L'appel à la grève générale de la CGT -s'il était suivi, ce qui serait précédent depuis mai 68- risque fort d'inquiéter les créanciers de la France et nos OAT voient leur rendement bondir de +7Pts vers 3,02%.



L'Euro-Stoxx50 chute de -2% et retombe sur 3.260 dans le sillage d'Amsterdam qui dévisse de près de -3%.

Le rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis publié par le Département du Travail s'avère pire que les pires prévisions: l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 0,4% en septembre et de +8,2% par rapport au même mois de 2021 (après 8,3% en août, mais Jefferies, comme beaucoup d'autres brokers, anticipait un repli à 8,1%).



Hors énergie (+19,8%) et produits alimentaires (+11,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' s'est accru de +0,4% à 6,6% le mois dernier, soit le pire score observé depuis... 1982.



Les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir n'ont contribué à rassurer: 'Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps. Ils continueront à les augmenter jusqu'à ce qu'ils voient des signes clairs de ralentissement de l'inflation', résume la banque californienne Wells fargo.

Le rendements des T-Bonds US se retend de +17Pts vers 4,07%, le '30 ans' rejoint les 4%, ce qui provoque une chute de -2,2% du S&P500 en préouverture (sous les 3.500Pts) et de -2,5% du Nasdaq.

L'Euro rechute de -0,5% vers 0,9655$, seule la Livre Sterling se redresse de +0,8% alors que Liz Truss laisse comprendre qu'elle serait sur le point de faire machine arrière sur sa réforme fiscale, ce qui fait dire à nombre d'observateurs que la Bank of England et les marchés ont 'gagné' (mais au pris de pertes de valeur abyssale sur les 'Gilts' UK qui se détendent de -20P à -25Pts.

Cela n'empêche pas la bourse de Londres de chuter de -1,5%.

Du côté des valeurs, Eiffage fait part de l'acquisition de 70% du capital de SNEF Telecom, filiale du groupe SNEF et acteur de référence sur le marché français des télécommunications mobiles avec un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2021.



Au lendemain de sa réunion avec les organisations syndicales, TotalEnergies indique leur avoir informé qu'elle était disposée à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022.



En outre, le groupe annonce l'attribution à l'ensemble de ses salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel correspondant à un mois de salaire qui sera versé en décembre, sous réserve d'accords salariaux dans les divers pays et filiales concernés.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 euros, alors que le groupe de restauration et de services doit tenir une journée investisseurs (CMD) le 2 novembre à Paris.



