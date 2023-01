CAC40 : le 'GR' revenu à 2% des records absolus après CIP US

a bourse de Paris (+0,8%) franchit le cap des 8% de hausse depuis le 1er janvier et le CAC40 a même culminé à 7.016Pts... après la publication du 'CPI' américain, ressorti parfaitement conforme aux attentes.



Mais il y a encore plus saisissant : à 20.600Pts vers 14H45, le CAC40 'GR' se situait alors à moins de 2% de son record historique absolu des 21.030Pts du 5 janvier 2022 : une guerre, une récession, des taux en forte hausse, un endettement record nous séparent des 21.000 testés il y a 1 an, alors que la valorisation du CAC40 était jugée vertigineuse.

Qu'est-ce qui va mieux depuis ?

Peut être l'inflation donne t'elle les premiers signes de reflux... et les marchés extrapolent un avenir radieux pour 2024.



Le 'CPI' (rapport sur l'évolution des prix outre-Atlantique) publié par le Département du Travail a augmenté de 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021, un taux annuel au plus bas depuis octobre 2021 et globalement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau dans l'ensemble conforme à celui qu'anticipait le marché.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre novembre et décembre 2022, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont tassés de 0,1% en données brutes, mais ont augmenté de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le marché du travail qui demeure un des indicateurs les plus suivis par la FED demeure d'une fascinant robustesse puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 1.000 lors de la semaine du 2 janvier, s'établissant à 205.000 contre 206.000 (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 204.000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.

Le 'CPI' semble constituer un 'non-événement pour les marchés obligataires: les T-Bonds US ont même tendance à se dégrader par rapport à ce matin puisque le '10 ans' affiche une quasi-stabilité à 3,553% (contre 3,455% ce matin) et nos OAT se détendent de -6Pts vers 2,614% après avoir affiché 2,54% au plus bas, soit -13Pts.

Du mouvement sur le FOREX avec un Dollar retombé à 1,0840 face à l'Euro mais qui se reprend un peu à 1,0790 (-0,4%).





Dans l'actualité des sociétés, Worldline indique avoir finalisé l'acquisition de 40% du capital d'Online Payment Platform, prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C en particulier.



TotalEnergies annonce avoir démarré en France sa 18ème unité de production de biogaz, baptisée BioBéarn et située à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec une capacité maximale de 160 gigawatt-heures (GWh), elle sera la plus importante du pays.



Orpea (-15%) a annoncé hier soir que ses négociations avec ses créanciers se poursuivaient concernant son projet de restructuration financière. Dans un communiqué, l'exploitant de maisons de retraite rappelle qu'il s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière 'drastique' impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées.

On y décèlerait presque une volonté de faire rebaisser le titre après une envolée de +40%... alors que l'entreprise n'a jamais communiqué lorsque le cours s'effondrait.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.