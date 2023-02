CAC40 : le mouvement de consolidation se poursuit

La bourse de Paris poursuit le léger repli entamé depuis la fin de la semaine dernière et perd actuellement près de 0,7%, autour des 7260 points.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de diverses statistiques à l'instar du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci s'est amélioré au mois de février, signe que la première économie européenne devrait éviter le pire cet hiver, montre l'indice publié par l'institut Ifo.



Son indicateur du climat des affaires, réalisé sur la base d'une enquête menée auprès de 9.000 entreprises, a progressé à 91,1 points ce mois-ci, contre 90,1 en janvier, conformément aux anticipations du consensus.



Si la composante des conditions actuelles s'affiche en baisse, à 93,9 contre 94,1 le mois précédent, celle des attentes s'inscrit, elle, en progression de 86,4 à 88,5 en février.



Un peu plus tôt, les investisseurs apprenaient quele taux d'inflation allemand, mesuré par la variation en glissement annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est établi à +8,7% en janvier 2023, selon Destatis confirmant ainsi son estimation préliminaire du 9 février.



Cette légère amélioration de l'indice -calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands- résulte principalement de celle des perspectives générales et personnelles d'activité dans les services.



A l'image des autres places mondiales, l'indice parisien souffre de la spectaculaire remontée des rendements obligataires. Sur le marché des Treasuries, le rendement à dix ans a dépassé hier soir le seuil de 2,95%, établissant un nouveau plus haut niveau depuis le mois de novembre dernier.



Les marchés obligataires avaient déjà souffert la semaine dernière en raison d'un mouvement de révision à la hausse des anticipations sur les taux finaux de la Réserve fédérale américaine.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final prévu était estimé à 4,9% en juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% de la Fed au mois de juillet.



Ces prévisions entraînent une reprise généralisée des tensions sur les taux, courts et longs, avec des OAT françaises à 10 ans qui bondissent vers 3% et des Bunds allemands qui se tendent à 2,52%.



Ce soir, la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed présenteront moins d'intérêt qu'à l'accoutumée car tous les chiffres parus depuis cette réunion sont ressortis supérieurs aux attentes.



Dans l'actualité des sociétés, Korian a publié hier soir un chiffre d'affaires de 4534 ME au titre de l'exercice 2022, en croissance organique de 6,2% par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA ressort à 607 ME, en hausse de 1,6%,tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 52 millions d'euros, en baisse de 54% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Danone publie ce matin au titre de 2022 un BNPA courant en hausse de 3,6% à 3,43 euros, malgré une marge opérationnelle courante en repli de 1,5 point à 12,2%, avec 'le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences'.



Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'UP Twiga Fiberglass Ltd, leader sur le marché de l'isolation en laine de verre en Inde, avec deux usines de production près de Delhi et de Mumbai.



Stellantis progresse en Bourse ce mercredi suite à la présentation de résultats 'record' au titre de l'exercice 2022 et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 1,5 milliards d'euros.



