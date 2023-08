CAC40 : le recul se poursuit, s'approche des 7100 points

Le recul de la bourse de Paris se prolonge: l'indice parisien cède près de 1% ce matin, autour des 7120 points.



Désormais entré dans une spirale négative qui semble l'avoir contrait à abandonner toute velléité haussière, le CAC40 a perdu plus de 4% depuis le début du mois d'août et voit s'éloigner ses plus hauts annuels, qui l'avaient vu dépasser les 7500 points.



Le recul du marché parisien est lié à la fois à des interrogations sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed, qui favorisent la remontée des rendements obligataires, mais aussi à des craintes de plus en plus vives sur la santé de l'économie chinoise.



Dernière déconvenue en date, le géant de l'immobilier chinois Evergrande, en mauvaise santé financière, aurait demandé hier son placement sous procédure de faillite aux Etats-Unis.



Parallèlement, le mouvement de correction sur les taux longs se poursuit dans le sillage des 'minutes' de la Fed, qui ont mis en lumière les inquiétudes de la banque centrale vis-à-vis la persistance de l'inflation.



Si le rendement des Treasuries américains à dix ans a récemment dépassé les 4,30%, un niveau inexploré depuis 2008, on observe néanmoins une légère détente, puisque le t-bond redescend vers 4,23% (-1,7pt), le bund allemand retombe à 2,62% (-2,8 7pts) et l'OAT française est à 3,17% (-2,3 pts).



Les investisseurs devraient privilégier des positions prudentes en perspective de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra la semaine prochaine.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Valeo a annoncé la signature d'un accord pour céder à NPK Avtopribor, l'intégralité des actifs de production de son activité systèmes de transmission en Russie, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités de production dans ce pays.



