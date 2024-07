CAC40 : le repli mensuel avoisine -2%, l'E-Stoxx50 casse 4890

Le 19 juillet 2024 à 16:27 Partager

Pas de sursaut en ce vendredi des '3 sorcières' : le terme boursier de juillet s'achève sur un repli de -0,7 à -0,8% et de -1,5% au total (depuis le 21 juin).



Sur la semaine écoulée, le bilan est plus lourd avec -2,5%... mais l'Euro-Stoxx50 (-0,7% ce vendredi) fait bien pire avec -3,8% et près de -3% depuis le 21 juin dernier.

'La tendance sur les marchés européens reste profondément affectée par l'évolution de la situation politique française', commente James Reilly, analyste chez Capital Economics.



'Si le risque de contagion s'est réduit, il est probable que les marchés français restent sous pression pendant un certain temps', prévient-il.



La cote parisienne a été alourdie cette semaine par quelques avertissements sur résultats, ceux de Scor et Verallia ayant notamment laissé des traces alors que la saison des publications trimestrielles ne fait que débuter.



La réouverture en repli de Wall Street ne va rien arranger : le Dow Jones cède -0,4%, le S&P500 aligne une 3ème séance de repli (vers 5.538), le Nasdaq (+0,1%) oscille de part et d'autre du niveau 17.900 (après un test de 17.800 en début de séance).



La Bourse de Paris conclut dans le rouge une nouvelle semaine difficile, marquée par plusieurs 'profits warnings' et une rechute des géants du luxe.



Les intervenants n'ont pas été surpris par la décision de la BCE de laisser ses taux inchangés, mais il ont semblé apprécier que la banque centrale manifeste une moindre inquiétude au sujet de l'inflation, ce qui ouvre la porte à une nouvelle baisse de taux en septembre.



A Wall Street, les conversation tournent autour de la plus grande panne informatique de l'histoire : une défaillance chez le spécialiste de la cyber-sécurité CrowdStrike (-10%) a provoqué des pannes informatiques en cascade touchant tous les services de l'univers Microsoft.

Tous les vols au-dessus des Etats Unis ont été cloués au sol durant une partie de la matinée, idem à Sidney, Berlin, en Espagne, au Royaume Uni, etc..

Les perturbations planétaires sont énormes -elles sont sans précédent- le coût pour les compagnies aériennes et les aéroports US va être énorme.

Des groupes américains de premier plan - tels qu'American Express, Halliburton, SLB et Travelers - ont publié leurs comptes à l'heure du déjeuner... mais il n'est plus question que de la 'panne'.



Sur le marché des changes, l'euro - qui avait peu réagi hier au maintien de la politique monétaire de la Banque centrale européenne - se replie de -0,1% face au dollar (vers 1,0890), qui bénéficié de nouveau de son statut de valeur refuge face à l'aversion au risque pour les actions.



La monnaie unique finit ce vendredi d'effacer ses gains de la semaine.



S'agissant des taux, le rendement du Bund allemand se tend de plus de 5,5Pts de base vers 2,465%, tandis que celui des OAT françaises de même échéance remonte de 6 points à 3,1240%.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds n'ont profité que durant quelques minutes ce matin d'un retour de l'aversion pour le risque : les rendements se sont rapidement retendus de +5Pts vers 4,238%.



L'agenda du jour s'annonce relativement pauvre en termes de statistiques, le seul chiffre attendu étant celui des ventes de détail au Royaume-Uni.



Du coté des valeurs, le groupe de distribution Casino confirme que la société Casino Guichard Perrachon a fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF), au terme de laquelle une phase d'échange avec le PNF a été initiée. L'enquête a porté sur des faits susceptibles d'être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria, 'même si le retour d'un momentum positif est décalé à 2025', tout en abaissant son objectif de cours de 268 à 262 euros dans le sillage d'une révision de ses estimations (-3% au niveau du BNA).



'A l'occasion de la publication de résultats semestriels préliminaires, le management a averti sur son objectif 2024 de croissance organique, tout en maintenant son objectif de marge (modulo l'impact positif de la cession de SBS)', note l'analyste.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.