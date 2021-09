CAC40 : léger recul en attendant les chiffres de l'emploi US

La Bourse de Paris affiche un recul de 0,2% à 6750 points, dans des volumes extrêmement serrés (moins de 300 ME échangés à 10h30), alors que les investisseurs ont les yeux braqués outre-Atlantique, où seront publiés, à 14h30, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.



Au-delà de confirmer - ou non - le redressement de la première économie mondiale, ces statistiques ont surtout le pouvoir d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale. On sait en effet que la politique de soutien monétaire de la Fed est principalement indexée sur les chiffres de l'inflation et de l'emploi.



'C'est le rapport-clé pour influencer la réflexion de la Fed au sujet du tapering (réduction du rythme des rachats d'actifs de la banque centrale, NDLR', confirment les équipes d'Oddo BHF.



Les analystes tablent en moyenne sur 700.000 créations de postes le mois dernier, contre 943.000 en juillet, avec un taux de chômage qui devrait être revenu de 5,4% à 5,2%.



Toutefois, 'd'un point de vue historique, les chiffres du mois d'août ont souvent déçu', prévient Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. 'Il sera intéressant de voir si cela se produit à nouveau', poursuit-il.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI des services au sein de la zone euro. Pour la France, l'indice composite de l'activité globale s'est à nouveau replié en août et ressort à 55,9 témoignant cependant encore d'une expansion soutenue de l'activité dans le secteur privé français.



' Au vu des données PMI du mois de juillet et d'août, l'économie française semble toutefois s'être engagée sur la voie d'une nouvelle croissance solide de son PIB au troisième trimestre 2021', analyse Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



L'estimation préliminaire montrait une quasi-stabilité en zone euro, reflétant une accélération de la croissance dans la périphérie ayant permis de compenser le recul en France et en Allemagne.



Dans l'actualité des valeurs françaises, SMCP publie un résultat net part du groupe de +0,6 million d'euros au titre du premier semestre 2021, contre -88,5 millions un an auparavant, avec un EBIT ajusté qui est passé de -29,7 à +25,2 millions d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires s'est établi à 453,3 millions d'euros, en hausse de 23,3% en organique.



EDF Renouvelables a annoncé jeudi avoir décroché un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans auprès de Clean Power Alliance portant sur un engagement de 300 mégawatts (MW) d'énergie solaire aux Etats-Unis.



Saint-Gobain a annoncé jeudi soir l'acquisition d'Equflow, un concepteur de débitmètres basé aux Pays-Bas, sans dévoiler le prix de son rachat.



Enfin, TechnipFMC annonce la vente de 17,6 millions d'actions Technip Energies via une transaction privée avec HAL Investments, pour un prix de 11,15 euros par titre, soit des recettes brutes totales de 196,2 millions d'euros.





