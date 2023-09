CAC40 : léger repli dans l'attente de plusieurs indicateurs

Après avoir gagné 0,5% hier, la bourse de Paris cède actuellement 0,2%, vers 7265 points. Les investisseurs se montrent prudents, à deux jours du grand rendez-vous de la BCE prévu jeudi.



En attendant, les opérateurs prendront aujourd'hui connaissance de divers indicateurs, à l'instar des derniers chiffres de l'inflation en Espagne ou encore de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands.



D'après les analystes techniques, le retour du CAC au-dessus des 7200 points a permis de redonner quelques couleurs à l'indice, qui s'est ensuite affranchi de sa zone d'alerte baissière en repassant au-delà de 7250 points.



Du point de vue de Kiplink, l'indice parisien peut désormais cibler la zone des 7294/7339 points.



Parallèlement aux décisions de la BCE, les marchés attendent dans les jours qui viennent une série de statistiques américaines qui leur permettront d'en savoir plus sur l'état de l'inflation et du marché du travail aux Etats-Unis.



Sur le marché pétrolier, la baisse de la production de plusieurs pays de l'Opep+, en particulier l'Arabie Saoudite et la Russie l'emportent sur les craintes entourant un ralentissement de la semaine, ce qui se traduit par une fermeté des cours.



Le Brent progresse de 0,5% et franchit les 91$/baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,3% à 87,6 dollars.



En l'espace de trois mois, la hausse des cours pétroliers a bondi de plus de 30%, une envolée qui ne devrait pas se résorber à court terme selon les spécialistes.



'Un baril à 100 dollars est désormais un scénario crédible avant la fin de l'année', explique DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et de matières premières en entreprise, qui évoque à la fois des facteurs conjoncturels et structurels.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Interparfums publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 43% à 77,6 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 3,3 points à 25,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 396,1 millions.



Fnac Darty a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 d'un montant total de 300 millions d'euros afin de se refinancer.



Voltalia annonce la signature, par sa filiale Helexia, d'un contrat de 46 mégawatts avec Prime Energy, l'un des plus grands traders d'électricité du Brésil, pour la fourniture de 46 mégawatts d'énergie photovoltaïque sur une période de 20 ans.



Enfin, TotalEnergies annonce que le plafonnement à 1,99 euro le litre dans toutes ses stations-service en France, sera étendu au-delà de la fin 2023, 'tant que les prix resteront élevés'.



